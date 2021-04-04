快訊

【白話財經】台北市水費繳得少？附加費超多 讓你想不到

檢抗告成功！李義祥「撤銷交保」 發回花蓮地院重裁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國男星為人氣犧牲視覺 上節目揭瀏海「現真面目」震驚網友

香港01 / 珍露姐姐／報導
新人偶像竟為知名度放棄視覺／《您儘管問》截圖
新人偶像竟為知名度放棄視覺／《您儘管問》截圖

K-POP界的競爭非常激烈，每年都有過百組新人出道。要從中突圍而出，只具備唱歌跳樓等各方面的實力，可能還未足夠。近日，一名出道1年多的新人男偶像登上李壽根、徐章勳主持的綜藝節甩《您儘管問》。為了增加認知度，他竟然「放棄視覺」，留超長瀏海遮半塊面。

2019年5月28日出道韓國男子組合「OnlyOneOf」，出道接近2年，但仍然未能獲得很高的知名度。成員Kyubin和Junji近日登上綜藝節目《您儘管問》，向主持人李壽根和徐章勳傾訴各自的煩惱。其中Junji一進來，就吸引了全場的目光。因為他的「瀑布瀏海」，竟然將他半塊面遮著。

自去年1月開始，Junji已經一直保留著這個髮型。起初，他以為只會維持2個星期，待活動期結束，就可以回復正常。當時，這個超突出的髮型為他帶來了前所未有的話題度。由於擔心一將頭髮剪去，觀眾就認不出他，所以便一直維持著這個髮型至今。

長期遮著半塊面，相信大家都很好奇他的「真面目」是怎樣吧？他在《您儘管問》上，應主持人的要求，搬開瀏海露出五官。李壽根和徐章勳都大讚「長得很帥」。而節目播出後，不少網友都熱烈討論他，表示「把這麼帥的臉遮著真可惜」。不過，李壽根和徐章勳都認為他可以繼續維持這個髮型，認為「挺有特色的」、「只在面對表演時這樣遮著是可以，平時就將臉孔露出來吧」。

延伸閱讀：

韓國首個AI女團出道　有成員撞樣金泰希　MV被狠評KPOP史上最驚嚇

BraveGirls侑廷成新一代「軍總統」　網民下令禁減肥：有肉先好睇

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

韓國男星為人氣犧牲視覺 上節目揭瀏海「現真面目」震驚網友

K-POP界的競爭非常激烈，每年都有過百組新人出道。要從中突圍而出，只具備唱歌跳樓等各方面的實力，可能還未足夠。近日，一名出道1年多的新人男偶像登上李壽根、徐章勳主持的綜藝節甩《您儘管問》。為了增加認知度，他竟然「放棄視覺」，留超長瀏海遮半塊面。

家人曾去新疆勞動 網紅揭背後真正目的：為了不能閒著

近日新疆棉爭議引起各國關注，經常針對時事發表看法的網紅「廣告小妹」也分享相關經歷，她指出，自己有2名家人就是親身前往新疆工作的勞工，並從他們口中得知「勞動不是為了錢」，而是為了「不能閒著」。

米漿喝到活蟲！ 店家冷處理讓他傻眼：「呵呵2聲」就走掉

不少人都曾有在食物裡發現蟲子或異物的經驗，雖然影響用餐心情，但若店家妥善處理，大多數人都能體諒無心之過。不過，近日一名網友抱怨，自己與友人聚餐時，朋友在米漿裡喝到一條活蟲，但向店家反應後竟只得到「呵呵」兩聲的回應，讓他們相當傻眼。

高鐵該南延至潮州嗎？網指「重要關鍵」在這裡

近來高鐵南延至屏東的議題正夯，各界都期盼高鐵屏東站能帶動城鄉經濟發展，但有網友質疑其效益，引起眾人熱議。

廚師戴手套其實更髒？ 內行曝業界暗黑秘密：不是為了衛生

餐飲業非常講究衛生，許多廚師為了清潔會戴上手套避免食物直接與手接觸。一名網友認為餐飲業者戴手套比不戴手套更不衛生，因為不管抓食材、拿碗、找錢都是戴同一副手套，引起不少網友討論。

店家推50元超佛防疫便當 奧客未戴口罩開蓋挑選遭砲轟

新冠肺炎疫情警戒未除，許多店家積極防疫，為了減少店家和顧客接觸，提供防疫便當共體時艱。有網友爆料，一名奧客肆意將店家包好的便當一一打開選購，令他氣憤直呼「髒死了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。