韓國男星為人氣犧牲視覺 上節目揭瀏海「現真面目」震驚網友

K-POP界的競爭非常激烈，每年都有過百組新人出道。要從中突圍而出，只具備唱歌跳樓等各方面的實力，可能還未足夠。近日，一名出道1年多的新人男偶像登上李壽根、徐章勳主持的綜藝節甩《您儘管問》。為了增加認知度，他竟然「放棄視覺」，留超長瀏海遮半塊面。

2019年5月28日出道韓國男子組合「OnlyOneOf」，出道接近2年，但仍然未能獲得很高的知名度。成員Kyubin和Junji近日登上綜藝節目《您儘管問》，向主持人李壽根和徐章勳傾訴各自的煩惱。其中Junji一進來，就吸引了全場的目光。因為他的「瀑布瀏海」，竟然將他半塊面遮著。

自去年1月開始，Junji已經一直保留著這個髮型。起初，他以為只會維持2個星期，待活動期結束，就可以回復正常。當時，這個超突出的髮型為他帶來了前所未有的話題度。由於擔心一將頭髮剪去，觀眾就認不出他，所以便一直維持著這個髮型至今。

長期遮著半塊面，相信大家都很好奇他的「真面目」是怎樣吧？他在《您儘管問》上，應主持人的要求，搬開瀏海露出五官。李壽根和徐章勳都大讚「長得很帥」。而節目播出後，不少網友都熱烈討論他，表示「把這麼帥的臉遮著真可惜」。不過，李壽根和徐章勳都認為他可以繼續維持這個髮型，認為「挺有特色的」、「只在面對表演時這樣遮著是可以，平時就將臉孔露出來吧」。

延伸閱讀：

韓國首個AI女團出道 有成員撞樣金泰希 MV被狠評KPOP史上最驚嚇

BraveGirls侑廷成新一代「軍總統」 網民下令禁減肥：有肉先好睇

文章授權轉載自《香港01》