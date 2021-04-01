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店家推50元超佛防疫便當 奧客未戴口罩開蓋挑選遭砲轟
新冠肺炎疫情警戒未除，許多店家積極防疫，為了減少店家和顧客接觸，提供防疫便當共體時艱。有網友爆料，一名奧客肆意將店家包好的便當一一打開選購，令他氣憤直呼「髒死了！」
一名網友於《爆怨公社》上發文表示，因應疫情為減少人群接觸，有店家推出6小菜1主菜的50元超值便當，但卻有民眾為了私慾，將便當一個個掀開挑選，只為挑一塊肉比較大的便當，甚至也沒有配戴口罩。對此，原PO怒不可遏道「髒死了！謝謝店家的超值便當，辛苦便當店阿姨怕得罪客人不敢反應」。
網友紛紛留言表示「這名客人行徑太傻眼」，「已經很便宜了還挑」、「如果我看到了我會講，就像在市場看到有些婆媽超愛用手東捏捏西捏捏（蔬菜肉魚除外），東西給你這樣捏，買到的不是很衰」、「我看過有人在全聯，打開好多盒蛋，就為了要湊齊一盒他想要的」。
也有網友直指「店家應勸阻這類行為」，「我覺得店家也有問題，如果那個人真有些傳染疾病而你又不阻止，那不就其他買那些便當的人都倒楣…？」、「店家不阻止就是店家的不對了，商譽本來就要靠自己維護，外人又沒立場」、「店家應該告知消費者是特價，無法挑選」。
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