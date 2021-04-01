店家謝絕美食外送「外帶自取」公告曝露黑暗面 眾人吐苦水：很傷

美食外送興起後，陸續推出其他加值服務，如生鮮雜貨外送、外帶自取等，不過有外送員發現一店家在門外貼有「謝絕外帶自取」的公告，讓他疑惑店家的用意為何。

美食外送業者趁著疫情逆勢起飛，成為台灣人愛用的便利服務之一，此後抓準顧客的懶人心態，再推出生鮮食品、生活雜貨外送到府，以及先點單再自行取餐的「外帶自取」等衍生服務，並搭配多種優惠活動推廣。

不過有外送員發現，某店家直接在店外張貼告示，寫明「本店謝絕熊貓外帶自取」，讓他頗為傻眼，直問店家是「怕人家買？還是不歡迎外送員？」，引起眾人討論，有網友立刻幫忙解讀「應該是熊貓app裡面的自取，因為這個對店家很傷」。

網友表示，「外帶自取」服務其實會搶走店家原有客群，原本會親自上門的消費老顧客改用app優惠點餐，等於店家收相同的錢，卻還要多支出一筆費用給外送平台。「熊貓平台的外帶自取會搶走店家的現場客人及利潤」、「熊貓搶店家現場客人的奧步，禁止很正常」、「熊貓自取69折已經吃掉現場客，自取熊貓又抽成30-35%，你是店家的話你的利潤都被熊貓吃掉了」、「熊貓原本是提供送餐服務的，現在直接免授權金販售店家商品，還要客人自取，是當店家盤子喔」。

此外更有店家抱怨，雖然活動優惠是業者吸收，但有些「自取客」用app享受優惠，到現場卻改口說要內用，佔了內用客的位置不說，還留下一大堆垃圾讓店家收拾。「多客人還會外帶自取然後內用，真的是秀底限」、「常聽店家抱怨有些客人利用外帶自取的優惠下單，然後在店裡面內用，店家都快氣死了」、「其實外帶自取最靠北的是外帶改內用，店內價的店家要付35%抽成，還要供水供電供位置給『原外帶者』」、「不是怕人家買，是很多客人都在店裡用外帶自取然後內用」。

有人則質疑，店家這麼反感「外帶自取」的話，直接關閉這項服務不就好了？但有店家表示，起初業者的確會詢問是否開啟服務，合約內也可選擇，但「外帶自取，熊貓平板會一直偷開，沒辦法關」、「外帶自取真的是店家最討厭的功能，要求關閉還會被偷偷開啟，店家們都很不爽這功能」、「簽約時候，已白紙黑字不要開啟店內自取，也被強迫開啟」、「不歡迎客人自己去取，我也是因為這個活動成為壓垮我的最後一根稻草乾脆解約」。