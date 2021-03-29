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把飲料店當得來速？他不下車大喊點餐 店員霸氣回嗆

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友遇到客人不願下車，待在車上大吼點餐。手搖飲料示意圖，與本文無關。 圖／ingimage
有網友遇到客人不願下車，待在車上大吼點餐。手搖飲料示意圖，與本文無關。 圖／ingimage

服務業要面對形形色色的客人，難免會遇到比較難搞的顧客。一名在飲料店工作的網友分享，近日遇到一名開車的男客人，直接將車停在門口大喊點餐，且並未打算下車付錢取餐，該網友向他說「我們這裡不是檳榔攤欸！」男客竟嗆「我也可以不買啊！」他則回嗆「可以啊！不賣了，掰掰！」

一名在飲料店工作的網友在臉書社團「爆料公社發文表示，近日一名開車的男客人來店買飲料，但他卻直接將車停在店門口大喊點餐，由於馬路車水馬龍，聽不清楚男客人的餐點需求，然而男客人仍不願下車，只以更大的聲音大吼點餐。

該網友說，他也大聲回應「這樣90元」，並等待男客人下車付錢，不過男客人似乎沒有打算下車，他也就先處理其他客人的餐點。他再一次示意要男客人下車，對方卻揮揮手中的錢，要他過去拿錢。他不高興地詢問「你不下車嗎？」對方則回嗆「你不過來就對了啦？」

該網友直接向男客人說「我們這裡不是檳榔攤」，對方竟很跩的回應「我也可以不買啊！」他則回嗆「可以啊！不賣了，掰掰！」最後男客人便將車子開走離開。

該網友表示，「我並不知道他是不是有殘障還是什麼之類的！但我遇過很多行動不便的客人，而他們自己反而更加不好意思開口要幫忙。這種我二話不說，看到絕對會幫忙。但你今天好手好腳的，是在哈囉？」

其他網友則留言「遇到過！跟他說要等喔，然後現場忙完在幫他點單，沒耐心的就會自己下車」、「現在很多人都這樣，好像爸媽沒生腿給他，坐在機車上用喊的....」、「當得來速免下車嗎？最討厭這種人以為開車就是大爺啊！」

還有人說「遇到這種的就假裝沒聽到，一直給他蛤....蛤....蛤.....蛤......」、「遇到這種的就算有聽到，甚至有四目交接到，我還是選擇轉身當作沒聽到做自己的事情！」、「多賣一位奧客，不會讓你變有錢；少賣一位奧客，可以讓自己多活好幾年！」

爆料公社 奧客

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