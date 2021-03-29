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他停車抱怨格子太小 網友一看全驚豔：是「神車」牛魔王

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨停車格的位子畫太小，車子停進去都還會突出來。圖擷自爆怨2公社
網友抱怨停車格的位子畫太小，車子停進去都還會突出來。圖擷自爆怨2公社

在大都會區要找到停車格著實不容易，除了一位難求，更考驗停車技術。近日有位網友在新北市三重的馬路上找到了停車位，格子剛好在另外兩車子的中間，當他停好之後才發現，無論是往前或往後，車頭跟車尾都還是會有一小段露出格線。

該名網友也在臉書社團爆怨2公社上po出照片並發文表示，停車格的格子實在畫得太小了，三重的朋友們都沒有發現嗎？不料此文一出，底下不少網友們留言全都歪樓且發現另類亮點！

網友們回應看出這是一台「神車」，價格至少要新台幣二百萬元以上，而且已故影星保羅沃克在電影「玩命關頭」裡的座駕也是這台TOYOTA旗下經典性能跑車Supra，俗稱「牛魔王」。「好車一台，推」、「A80 supra真的帥」、「好想拿相機去拍，這種車不拿相機拍真的可惜」、「後面的馬自達，很識趣，知道要離遠點，停的比較後面。」

其他網友們則質疑這停車格究竟是怎麼驗收的，「長度有問題」、「格子也太迷你了吧」、「有些地方車格真的是畫個意思的感覺」、「看起來只適合停重機而已」、「我以為你停在待轉區。」

甚至有其他苦主現身指出，「這格我停過，然後後面直接嘟上來，隔天看到報警，警察還説我也有責任。」還有人開玩笑說，「因為畫格子的人他家車子就那麼小，無法想像要多大。」

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