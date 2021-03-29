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移工洗澡香噴噴是「尊師重道」 網嘆比對夏季台灣男學生味道大驚

聯合新聞網 / 綜合報導
作家林立青在臉書提到移工以前上學前會洗澡噴香水，是尊重老師同時尊重身邊的同學，引來網友討論。示意圖／ingimage
作家林立青在臉書提到移工以前上學前會洗澡噴香水，是尊重老師同時尊重身邊的同學，引來網友討論。示意圖／ingimage

愈來愈多外籍移工來台工作打拚，也不少人好奇他們的生活方式。作家林立青日前在臉書專頁提到東南亞人習慣在上學前會洗澡並噴香水，是「尊師重道」的表現，讓多數台灣老師讚嘆，並引來網友討論台灣學生表現，表示「台灣男學生真的很臭！」、「夏天進捷運或公車真的是大驚」。

曾做過工地監工、如今成為暢銷作家的林立青在自己的臉書專頁發文，提到一名文學獎得獎者通勤時發現外籍移工身上都有香水味，詢問後得知移工生長的國家天氣炎熱，「上學前會先洗澡，噴一點香水讓老師知道我早上有洗澡，尊重老師同時尊重身邊的同學。」

林立青將移工洗澡如同「尊師重道」的表現，轉述給老師們引來好評，「所有老師瞬間都露出想要教東南亞學生的表情」，笑稱好像「發現什麼偉大文明的臉」，更有一名老師表示「好想要台灣學生也這樣」。

他也提及他的東南亞朋友做法都不同，越南移工在約會、去學校或上班前會洗澡，「乾淨整齊是很重要的」；菲律賓朋友認為不一定要噴香水，「洗澡是一定要的」；印尼人因為是穆斯林，會「固定洗澡修整體毛才能進清真寺」。而這些移工或是新住民，不解為什麼台灣男生較少除毛及整理，讓林立青自嘆落後於全球化的浪潮，「看來我已經被時代淘汰了……。」

此文一出引來不少網友迴響，表示「念過公立男校之後完全可以了解老師為什麼認同」、「跪求拜託某些台灣男生夏季使用手帕體香膏或止汗劑」、「之前去越南泰國，從家屋學校，都感覺到他們其實很愛乾淨」，更有人提身邊印尼同事來上班時頭髮都是溼的，「習慣早上一定要洗一次澡（當然下班後也要）」、「午休時間要做禮拜時也先洗手洗腳。」提到台灣男生應該要適度修剪，「至少鼻毛和耳毛不要噴出來。」

但也有人質疑「洗澡拿來跟禮貌比不太對吧」、「沒洗就要說別人是沒禮貌會不會太超過了？」、「喜歡不喜歡剃腋毛不是清潔的標準，都應該尊重」。

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