好心幫果農阿婆買芒果「差點被吞千元」男大生氣炸：再也不買

好心有好報，但還是要明辨誰是需要幫助的人，一名網友分享自己朋友的經驗，原本是好心要幫助可憐的果農阿婆，沒想到差點被騙走一千元，「感謝阿婆讓我學了一課！以後看到那種可憐兮兮的生意人，我也不會去光顧了」，網友認為阿婆的行為「會害慘一些真正需要幫助的人」。

網友在臉書「爆怨2公社」發文，事情發生在朋友身上，幾個禮拜前，看到一個阿婆在學生餐廳叫賣芒果，之前很忙沒空捧場，那天想說有機會幫助一下，平常叫賣時喊一袋五十元，但朋友當天買的時候變成一百元，他跟阿婆說一袋就好，沒想到阿婆打悲情牌，表示之前同學都一次買一百元，於是他想說買兩袋好。

當時他沒有看自己零錢剩多少，就直接掏了一千元給阿婆，這時阿婆又再度打起悲情牌，和朋友說芒果「很重」，認為讓他接手兩袋芒果就算交易成功，這時阿婆又說自己錢不夠找，朋友這時翻找自己錢包發現有一百元零錢，於是給阿婆要換回一千元，結果阿婆從袋子拿出鈔票，把一千元摻在其中，直呼「一千元是我的」。

於是朋友知道自己被騙，當下拿出手機錄影，和阿婆僵持一陣子後，表示要去報警，這時候阿婆才心甘情願把一千元還來，朋友表示當下芒果也不想買了，「感謝阿婆讓我學了一課！以後看到這種可憐兮兮的生意人，我也不會去光顧了」。

網友看完也回應「她這種行為，真的會害慘一些真正需要幫助的人」、「我都畢業兩年了還在騙，當初也被她騙過」、「我連問也不敢問，因為我看到過去撿人家做愛心的麵包，然後他們拿了後騎著腳踏車賣你一袋50元」、「不是老人變壞，是壞人變老了」、「世上還是好人多，不要讓少數害群之馬讓我們喪失了善良的心」。