幼稚園老師IG貼小孩正臉照狠罵「智障」 園方緊急開除滅火

今（26日）上午，有網友匿名爆料一名幼稚園老師在IG上貼出小朋友照片，內容對小朋友盡是嫌棄，更直批「智障日常」、「全家都沒救了」，讓許多網友看了簡直氣炸，紛紛留言怒轟「沒愛心就不要假愛心」、「你不配當老師！」

這名網友透過臉書粉專「靠北幼稚園」匿名投稿，表示「雖然是朋友不過真的看不下去，想想如果是自己的小孩被這樣說該做何感想？」並PO出2張照片。原來，原PO口說的這位「朋友」在IG貼出小朋友的照片，但卻在圖上標註「智障日常」，並不斷嫌棄著「飯吃不好，水喝不好，書包收不好，口罩戴不好，還在教室裡尿尿，重點是他的媽咪還是覺得他很好，完全不知道自己確定是生出一個社會敗類，全家都沒救了」。

文中更狠狠揶揄這位小朋友，「給我月薪double我都不想教到他，可惜現實的我月薪三萬還是不得不顧他」。文章曝光後讓許多網友痛批，「沒有愛心就不要假好心」、「原來為人師表水凖這麼低」、「你不配當老師！」、「這樣的人明顯不符合當幼兒照顧教導者，拜託不要在那邊佔位置，幼兒需要教，缺德鬼罵個小孩算什麼咖？」

據《中時新聞網》引述北市教育局副局長陳素慧說法，幼稚園已讓該名老師離職，未來會請各非營利幼稚園在聘用教保員時注意老師的人格特質，應具有愛心、熱情，且此事件若涉及兒少法，就會送社會局審議裁罰。