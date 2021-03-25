點飲料喊「我要腦殘」 阿兵哥下秒「1動作」店員笑翻

飲料店的品項五花八門，飲料名稱也越來越多樣化。一名飲料店店員上班時，常遇到客人問奇怪的問題或是把品名說錯，於是他想分享幾個飲料店常見的傻眼時刻，引起不少同業網友產生共鳴。

一名飲料店店員在「Dcard」有趣版分享，他在上班時常遇到一些怪問題或是客人講錯飲料名稱時，他都會很尷尬地與客人互看，有次有位男客人指著「紫米可可」說，「請問紫米可可裡面有紫米嗎？」，原po聽了相當傻眼接著笑開懷的回答，「對，裡面也有可可！」，那位男客人意識到後就尷尬地表示，「我在問什麼啊，哈哈哈」。

曾經有位男客人甚至沒意識到自己問了怪問題，他詢問原po「請問你們芭樂檸檬多多裡面有芭樂、檸檬、多多嗎？」，原po睜大眼睛假裝驚訝地道「對，你猜中了欸！」，沒想到男客人竟一臉神氣地回答，「那來一杯吧！」，令原po相當無奈。

某天，一位女客人認真地看著原po說，「我要海龍…你們飲料名字叫起來好像車的品牌喔」，原po不可置信地看著她「您是要海神嗎？」，結果女客人開始大笑，「海神海神，好糗喔」。更有一次有位阿兵哥看著原po說，「我要一杯招牌腦殘」，原po嚇了一跳，疑惑地再重複一次「腦…腦殘？」，阿兵哥意識到後竟把手指貼褲縫並大喊，「更正！是招牌奶茶」，這時原po憋不住笑意，忍不住大笑起來。

最多客人講錯的飲料就是「玩火」，至少遇到5次以上客人講錯，有次，一位弟弟說「一杯野火！」，原po親切地笑著說，「那個叫玩火喔！」，弟弟驚慌失措地道歉，找錢給他時原po開個小玩笑說，「野火吹又生！」，弟弟傻眼地回他「是春生吹又生…」，整間店一瞬間充滿同事們崩潰的笑聲。原po也回憶，第一次「玩火」剛上市時，他沒注意到換檔期了，客人點了飲料，「您好，我要熄火」，原po百思不得其解地回答，「去啊」，兩人就這疑惑地互看許久。

此文一出，不少網友爆笑，「這篇真的很好笑，但是又有點似曾相識的感覺，原來是我上禮拜發生的事情啊」、「被招牌腦殘笑死」、「看到最後才發現最後一個更好笑」、「忽然想去飲料店打工是怎麼回事」、「阿兵哥好可愛喔，職業病哈哈哈」、「我之前也遇過一次，把鐵觀音說成觀落陰的，說完自己還沒發現...」。