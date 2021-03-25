夜唱正嗨卻突冒白煙 她怒控KTV業者：沒人解釋設備安不安全

23日晚間10點多，一名女網友和同事們到中壢一家KTV夜唱，但就在歡樂氣氛正嗨時，包廂內的音響突然冒煙，讓她們飽受驚嚇，立刻按鈴求助服務人員，服務人員緊急疏散場內客人並持滅火器向包廂內噴灑。不過，事後業者並沒有工作人員針對事發原因進行解釋，且過去其他分店曾發生過火災，讓她懷疑店內設備似乎早有問題。

這名女網友近日在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，當晚疑似KTV火災的驚魂記造成場內客人一陣驚慌，除了襄理出面回應「這次事件造成你們的不愉快，非常抱歉」並收到5折優惠券的補償之外，卻都沒有任何人再針對事發原因進行說明。

她事後得知其他分店「去年發生過某大火災事件」，但服務人員在發生事故後卻是直接換了另一間包廂給她們，根本無法確定設備安全無虞，「如果今天剛好大家也喝酒助興，將燈光調暗是不是又直接來第二起事故了呢？」

她也提到雖然事發當下的處理態度快，但卻沒有人針對事發原因進行說明，讓她覺得後續的處理態度不佳，「我們在意的點是，我們是第一線受害人員，卻沒有解釋為何設備會發生此事」。