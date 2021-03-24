外送水餃1顆36元？ 真相曝光網爆笑：財富自由真好

近幾年外送平台崛起，讓不少人不用出門就可吃到美食，相當方便。一名網友想尋找家裡附近好吃的水餃店，於是打算叫外送，沒想到外送員送到後卻令他哭笑不得，竟然只有「一顆水餃」，讓許多網友不禁爆笑。

一名網友在批踢踢實業坊「笨版」發文，他最近在尋找家裡附近好吃的水餃，習慣叫外送，於是打算點10顆水餃，不料，外送員送到後卻讓他相當傻眼，總共36元居然只有「一顆水餃」，原來是他沒注意到這家店的水餃是算顆數的，只點了一顆，令他相當無奈「等了好久，終於吃到了這一顆水餃」。

此文一出，網友紛紛爆笑，「哇…一顆36元，財富自由真好」、「店家應該想說，又一個眼殘笑死」、「奇怪的客人」、「鑲金水餃」、「這顆36有特別好吃嗎」、「外送員有沒有在偷笑」、「肯賣1顆水餃的店真佛心」、「店家好配合XD」、「一顆也能買…還外送XD」、「老闆：驚不驚喜，意不意外！」、「老闆：這一定點錯的，算了不管了」、「店長到外送都傻眼」。