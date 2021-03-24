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高鐵接駁車太噁心！網曝座椅污漬照片 害她皮膚大過敏

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友不滿高鐵接駁車衛生環境欠佳，發文抱怨。圖／取自Dcard
一名網友不滿高鐵接駁車衛生環境欠佳，發文抱怨。圖／取自Dcard

台灣高鐵省時又舒適，許多人需要南北往返時會選擇搭乘，而高鐵站多配有接駁車，方便乘客轉乘其他大眾運輸工具。一名網友發文抱怨高鐵接駁車環境不衛生，並附上照片佐證。此貼文曝光後，立刻掀起網友正反論戰。

原PO在Dcard發文抱怨「高鐵接駁台南 很噁心」，她表示自己經常搭乘高鐵與接駁車，相當不滿意接駁車的衛生環境，並附上座椅照片，「每次搭都覺的座椅好恐怖，而且我是皮膚過敏的人，夏天曾經忘記穿長褲整個大過敏。」此外她也點出設備不佳的問題，「還有座椅椅背很躺弄不回來的問題，印象上個月還有發生人很多但冷氣似乎壞掉，整個車內很悶，味道很混雜。」

一名網友拍攝高鐵接駁車座椅髒污，抱怨環境衛生不佳。圖／取自Dcard
一名網友拍攝高鐵接駁車座椅髒污，抱怨環境衛生不佳。圖／取自Dcard

原PO指出衛生疑慮，也無奈表示因有搭乘需求只能自己注意，「高鐵外包這樣品質會不會太差，感覺衛生這樣，可能也有沒在消毒的問題。不知道有沒有人去反應過？我朋友是說我應該去反應。」

貼文一出引起網友熱烈討論，部分網友認同原PO想法，「請你反映上去，自從一年前來到台南念書後，真的感受不到什麼直轄市的感覺⋯」、「看起來好髒，我寧願站著也不要坐」、「噁⋯都變色了」、「打1999，然後下次搭火車去不要搭什麼接駁了」、「昨天搭真的被臭暈，有個好酸的味道」、「外包的運輸其實都已經算在票價和營運成本裡面了⋯去日本韓國等等看看別人的『免費』交通工具吧，多比較一下才會進步」。

也有網友討論問題源自高鐵選址偏僻，「問他們為什麼要把高鐵站蓋在那鳥地方啊，台南人表示有夠不方便」、「每次都有人問我為什麼我這個台南人不去台南高鐵站搭高鐵，誰會大老遠花一個半小時南下高鐵站再北上啊」、「幾乎每個地方高鐵都蓋超遠」。

另有一批網友持反對意見，「愛搭還愛嫌，想想看設立高鐵後搭乘臺鐵的人還多嗎？」、「新竹的高鐵接駁車大多也是長這樣，我覺得既然免費就沒什麼好要求的，就是跟普通公車差不多而已吧」。

高鐵 Dcard

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