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淡水公車玻璃窗破大洞！ 司機沒反應「繼續開」乘客全傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
公車右後方玻璃嚴重碎裂，座椅上留有大量碎玻璃。圖擷自爆料公社
公車右後方玻璃嚴重碎裂，座椅上留有大量碎玻璃。圖擷自爆料公社

昨（23日）下午5點多，新北市淡水區一輛公車從淡水捷運站開往淡江大學，但疑似在路程中擦撞路邊物品，導致車身右後方玻璃碎裂，車上乘客紛紛躲避，但該車司機卻未發現狀況，不但沒指示乘客下車還持續行駛，讓許多人看了直呼太誇張！

一名車上乘客在臉書社團「爆料公社PO出影片，表示當時搭乘指南客運的R27路公車，從捷運淡水站開往淡江大學，但這輛公車疑似在路口轉彎處擦撞路邊，但撞擊力道恐怕不小，導致車身右側從中間段至後段的玻璃連環碎裂。從影片可見，右後方座椅留有大量碎玻璃，更有一名女學生及男乘客從玻璃堆中起身，疑似早就被玻璃噴濺到。

當時為通勤尖峰時刻，路上許多人車通行，車上乘客也都受到驚嚇，紛紛往左側躲避，甚至全都擠在車身前段。不過，公車司機疑似沒有發現公車發生事故，不僅沒有廣播指示乘客下車，反而還繼續開往目的地。

影片曝光後，有淡水網友指出影片拍攝地點應是中山北路右轉大忠路地段，該處為較陡的下坡路段，容易發生危險。網友們看了影片也紛紛直呼恐怖，「好誇張，玻璃破了當下應該要停車行駛，要是風切太大或是搖晃程度大，乘客會被波及到，沒想到乘客或以外人安全，太可怕了」、「誇張！好在乘客福大命大沒被玻璃割傷」、「不但很恐怖，而且感覺還很冷」。

也有一名專業網友留言指出，車身玻璃若有裂痕甚至呈現蜘蛛網狀，調度端第一時間需立馬派車接駁車上乘客，不得讓乘客繼續搭乘此車，且不論是自撞或擦撞，駕駛需立即報警，會同警方製作筆錄，並停開此車」，且窗戶破裂屬實，駕駛不應繼續行駛，應該要立即回覆車上情況。

爆料公社 淡水 公車

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