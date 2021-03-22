大學生不顧缺水玩水球 當事人回嗆：就想玩！跟我收錢啊

連日沒有降雨，近日中南部水情拉警報，嘉義、台南上月進入第二階段限水「減量供水」，想不到南部一家科技大學的學生竟在操場上玩水球，引發網友炮轟，當事人囂張回嗆「我就想玩啊，不然你來跟我收錢」。

近日中南部水情吃緊，嘉義、台南自上月25日起進入第二階段限水「減量供水」，教育部3月初發函各校，提醒各校需配合經濟部水情燈號，調整用水並加強宣導節水，如體育課游泳教學等都需調整方案。

不過一名台南某科大學生發現，近日有同校同學在操場上玩水球，裝水後水龍頭也不關起來，不斷浪費水，地面上有許多水攤，讓網友在Dcard發文痛罵「不知道台灣已經在限水了嗎？水還不關當洗澡？不會太誇張嗎？」

該篇貼文引發熱議，其他網友都無法認同限水時期玩水球的行為，想不到當事人紛紛出面留言，回嗆「我就想玩啊，不然你來跟我收錢」、「你有膽你剛剛就來說了啦」、「阿不是很厲害叫自來水公司來找我們收錢」。

還有當事人說「不然要我們去辦一個祈雨祭嗎？」、「我玩水是讓你今天沒辦法洗澡嗎」、「我們玩水有跟教官講」、「所以你水打翻也用舔的嗎？」。

誇張行徑讓其他網友傻眼，紛紛留言「可憐⋯ 完全擺錯重點還有辦法一直拗」、「學校的水費還不是拿我們的學費繳的，憑什麼可以想玩就玩？真是搞笑，還可以一副妳們沒錯的感覺，是怎樣？都不會反省的嗎？搞清楚狀況好不好」。