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逛完賣場「油箱蓋被偷」女氣炸！過來人點出盲點：應該在這

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友抱怨逛完賣場後油箱蓋被偷，大多數人認為應該是遺忘在加油站。 圖／爆怨公社
女網友抱怨逛完賣場後油箱蓋被偷，大多數人認為應該是遺忘在加油站。 圖／爆怨公社

大多數的人都覺得汽車油箱蓋只是個非常普通的蓋子，只要在加油時打開，加完油後關閉就好，但因為太習以為常，反而讓人容易忽略。一名女網友表示，昨天(20日)去逛賣場的時候，回來發現油箱蓋被偷走了，讓網友笑歪，很多人認為是「上次加油沒蓋回去」。

網友昨天(20日)在臉書「爆怨公社」發文說，下午去逛新竹大潤發，沒想到逛完回來停車場時，發現油箱蓋呈現一個打開的狀態，而裡面的鎖蓋竟然憑空消失不見，她氣罵「太扯了！油箱蓋被偷了！」。

此文一出後也引發網友笑回「被狗偷喝了…」、「妳上次加油沒蓋回去吧」、「回去最後一次的加油站問看看吧，之前做加油站收集到超多油箱蓋的。」、「應該是上次加油忘記蓋回去」、「有一次我加油後一天發現油箱蓋不見了開回加油站，加油站拿出一袋蓋子（至少五個），找了個差不多的給我...」。

也有前加油站員工說「以前做加油站，站上收集了各家廠牌，一大箱的油箱蓋(誤)」、「我之前做加油站的，建議您回加油站找，9成機率新人忘記蓋回」。

但原Po事後也解釋「確定是被偷了！因為每次加油都是我們親自蓋回去的，我也不知道他偷那個幹嘛？只是抱怨一下！唉～福斯的油箱外蓋只要壓就可以打開！所以他要偷我們也沒辦法！」但這個回覆也有許多網友認為不太可能「通常車門上鎖了就打不開了，除非壞掉。」

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