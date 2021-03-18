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紅到國際了！台灣人掀「鮭魚之亂」 外媒這樣報導

第一個環遊世界的台灣人是他！「進步時代」手稿揭密

天母餐廳點2片豬五花要價520元 老闆神回覆讓他翻白眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友到台北市天母一家韓國料理店用餐，但點了一份豬五花，兩片肉竟然要價520元，老闆更說這是天母本地豬，一席話讓他聽了很無言。 圖／翻攝自爆怨公社
一名網友到台北市天母一家韓國料理店用餐，但點了一份豬五花，兩片肉竟然要價520元，老闆更說這是天母本地豬，一席話讓他聽了很無言。 圖／翻攝自爆怨公社

許多人對於台北的印象大多是物價相當高，一名網友到台北市天母一家韓式料理店用餐，點了一份520元的「豬五花」，原以為這樣的價格肉的份量應該蠻多的，沒想到餐點上桌後讓他超傻眼，詢問老闆得到的答應更讓他無言，事後在臉書上PO文大酸「台北什麼都貴」。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道當天在這家韓式料理店點了菜單上的「石燒豬五花」，但當餐點送上桌讓他頓時愣住，因為這份豬五花只有兩片肉，竟然要價520元。原PO說這份520元的餐點除了兩片肉之外，還有5根生菜跟一碟甜辣醬。

原PO詢問老闆為何價格這麼貴？沒想到對方竟然說「這是我們天母本地豬」，讓他聽了當場翻白眼，還諷刺地說「好吧，台北什麼都貴，能在天母養豬真的很厲害！該店谷歌評價竟然還有4.1顆星，再也不會去的雷店！」

貼文讓許多人看了笑翻，「這個好笑！北投豬可能比較便宜一點」、「所以是天龍豬嗎？」、「天母哪來的養豬場？」、「原來豬肉是跟房價成正比」、「第一次聽說天母有養豬誒，養在棒球場裡面嗎？」、「想知道信義區的豬多少錢？」、「天母豬住別墅，雙語養殖，吃進口飼料還有綠卡，我覺得不貴」。

不過也有網友幫店家緩頰，「說句公道話，到餐廳吃的是服務氣氛、人事物成本、本來就很高，跟自己市場買真的不能比」、「身為肉商業務講句公道話，台灣豬肉自農曆年後價格是有漲一點，加上進口豬的問題，台灣需求大增，供需失衡，不過應該不太可能只有兩片豬五花而已啦，應該還有其他附餐配菜等等吧」、「你吃的不是豬，是店租」。

爆怨公社

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