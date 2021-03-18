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上萬潮鞋當拖鞋踩著穿！社區警衛身家曝光 網驚呆：做身體健康的

聯合新聞網 / 綜合報導
社區警衛把上萬元潮鞋當拖鞋踩著穿。 圖／翻攝自爆廢1公社
社區警衛把上萬元潮鞋當拖鞋踩著穿。 圖／翻攝自爆廢1公社

別以為社區警衛就低人一等！日前有人就受到震憾教育，發現自家社區的警衛大哥把他買不下手的潮鞋當拖鞋踩著穿，才知道對方身家頗豐厚，笑說要「認乾爹」，不少網友也分享自家「惦惦吃三碗公半」的警衛大哥們。

該網友表示，日前他領完包裹後，與社區車庫前的警衛大哥聊天，聊著聊著，不經意低頭發現，對方腳上竟套著一雙拍賣價值上萬、「我曾經買不下手的愛迪達YZY一代」，過份的是還被踩著後跟當拖鞋使用。他詢問後才得知，原來警衛大哥也是社區業主之一，且是高管退休，還擁有一台BMW重機，當警衛只是想賺重機油錢而已！

口袋如此深厚的社區警衛，網友紛紛表示佩服，「當警衛搞半天是興趣」、「當個有錢人的保全，往往就是這麼樸實無華，且枯燥」、「真的做身體健康的」、「有的只是打發時間，根本不缺錢」、「很多都是退休無聊的」、「我家社區的警衛大姊月薪是用來當零用錢的，會做的原因只是因為他閒不下來」，更有人告誡「千萬不要看不起任何人」。

也有不少網友分享自家社區「神警衛」，一個個看著毫不起眼，身家報出來都會讓人雙腿一軟。「我們家對面的大樓保全是兩間早餐店老闆，下班後沒事會穿很帥騎紅牌回來聊天」、「我遇過銀行經理退休的 看英文原文書 電視都看股票」、「竹科某間大公司的大門警衛也是開賓士上下班」、「認識的社區保全有身價上億的，他出來當保全只是不想讓孩子知道他爸爸很有錢」、「我們大樓以前還有一個是日商大總務退休的，每天開Volvo來上班，聊天後才知道這是家裡最爛的一台，可惜，後來上班前高血壓往生在自家車庫」。

保全 重機 愛迪達 BMW

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