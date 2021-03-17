搭高鐵是財富象徵？ 他嘆35歲搭不起高鐵「真悲哀」

台灣大眾運輸便利多元，有高鐵、台鐵與客運等地種選擇。為求省時、舒適，長途旅客多會優先選擇搭乘高鐵，但高鐵票價較高昂，即使有早鳥補助、優惠時段等促銷，部分民眾仍不堪負荷。有網友抱怨自己早已35歲，高鐵票還是買不下去，為了省錢往往只能搭平價的台鐵、客運。

一名網友在PTT八卦板發文哀嘆「35歲了還搭不起高鐵是不是很可悲」，原PO哀怨表示「看到朋友都搭高鐵返鄉，只有我為了省錢還在搭台鐵，有時候還搭半夜的客運。想想自己都35歲了，真悲哀。」

此文引出網友熱烈討論，有網友認為高鐵未必比較方便，「高鐵要看目的地吧，有時候搭客運反而比較方便」、「高鐵有營業時間限制，又不是24小時都有高鐵坐」、「高鐵是要看離高鐵站距離」、「我搭高鐵回家還比坐台鐵區間車慢」。

部分網友則認為原PO大驚小怪，「用甚麼交通工具根本不是自卑的理由」、「搭個高鐵都能讓你崩潰喔」、「反正上車還不是都一樣睡覺、滑手機，一下子就過了」、「基努李維到現在還搭地鐵你覺得他可悲嗎？」、「沒人用這個在比有錢的」。