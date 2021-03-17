快訊

【教授告官／下】退休公務員到大學占缺 是不是肥貓法律也難辨

近20年遊覽車重大死傷回顧 必知自保訣竅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭高鐵是財富象徵？ 他嘆35歲搭不起高鐵「真悲哀」

聯合新聞網 / 綜合報導
高鐵示意圖。本報資料照片
高鐵示意圖。本報資料照片

台灣大眾運輸便利多元，有高鐵、台鐵與客運等地種選擇。為求省時、舒適，長途旅客多會優先選擇搭乘高鐵，但高鐵票價較高昂，即使有早鳥補助、優惠時段等促銷，部分民眾仍不堪負荷。有網友抱怨自己早已35歲，高鐵票還是買不下去，為了省錢往往只能搭平價的台鐵、客運。

一名網友在PTT八卦板發文哀嘆「35歲了還搭不起高鐵是不是很可悲」，原PO哀怨表示「看到朋友都搭高鐵返鄉，只有我為了省錢還在搭台鐵，有時候還搭半夜的客運。想想自己都35歲了，真悲哀。」

此文引出網友熱烈討論，有網友認為高鐵未必比較方便，「高鐵要看目的地吧，有時候搭客運反而比較方便」、「高鐵有營業時間限制，又不是24小時都有高鐵坐」、「高鐵是要看離高鐵站距離」、「我搭高鐵回家還比坐台鐵區間車慢」。

部分網友則認為原PO大驚小怪，「用甚麼交通工具根本不是自卑的理由」、「搭個高鐵都能讓你崩潰喔」、「反正上車還不是都一樣睡覺、滑手機，一下子就過了」、「基努李維到現在還搭地鐵你覺得他可悲嗎？」、「沒人用這個在比有錢的」。

高鐵 PTT 省錢

延伸閱讀

他沒坐過高鐵商務艙好奇「差在哪」 網尷尬：錢燒很快的感覺

讓座給情侶是應該？她買票卻被迫換位 網：何必花錢委屈自己

他搭高鐵遭陌生男討票根 網揭「暗黑商機」：一堆人搶著買

搭客運驚見冷氣出風口被貼這一物 網友讚嘆「生活智慧王」

相關新聞

快30歲仍堅持不考「機車駕照」！ 她曝理由 網讚：正確的選擇

機車在台灣是相當方便的交通工具，有些地區交通不便更需要機車代步。一名網友快30歲了但仍然不想去考駕照，並表示有「道路恐懼症」，在路邊騎車會恐慌，雖然機車很方便又省時，但是她認為自己的心理狀態不適合上路，引起許多網友討論。

搭高鐵是財富象徵？ 他嘆35歲搭不起高鐵「真悲哀」

一名網友在PTT八卦板發文哀嘆「35歲了還搭不起高鐵是不是很可悲」，原PO哀怨表示「看到朋友都搭高鐵返鄉，只有我為了省錢還在搭台鐵，有時候還搭半夜的客運。想想自己都35歲了，真悲哀。」

打電話手勢「不再比6」 孩子們此舉令網崩潰：世代差異

許多民眾在講電話時，除了有豐富的表情，也會搭配一些淺顯易懂的手勢，令身旁的友人得知「正在打電話，勿打擾」。有女網友分享，日前發現現代的小朋友要比「打電話」的動作時，已經不會伸出大拇指跟小指頭比「六」，令她訝異直呼「真的是世代差異」。

他嘆一碗「又少又普」拉麵要200多元 老饕曝背後真相：不容易

日本拉麵的濃郁湯頭搭配上彈潤滑溜的麵條，深受台灣民眾喜愛，處處可見不同品牌、特色的拉麵店。有女網友疑惑，「為什麼台灣拉麵普遍偏貴？」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

海底撈員工起薪超高？ 過來人揭「暗黑關鍵」吐辛酸

受到疫情影響，許多民眾紛紛對工作前景表示擔憂，也有不少職場新鮮人感嘆「工作難找」。有女網友分享，她看到知名連鎖火鍋店的招聘看板，意外發現外場服務員薪水高達「3萬6千元」，文章發布後，有過來人揭背後辛酸。

讓座給情侶是應該？她買票卻被迫換位 網：何必花錢委屈自己

返鄉人潮眾多時幾乎會塞滿整座車廂，但日前有一名女網友就發文抱怨，明明都提早訂了靠窗的座位想好好休息，但一上車卻發現不只座位被坐走了，甚至被情侶要求換坐「靠走道」的座位，且對方拿走她的車票後竟還竊竊私語，讓她不禁納悶「難道讓位給情侶是應該的？」貼文一出，立刻引發網友們熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。