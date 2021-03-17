海底撈員工起薪超高？ 過來人揭「暗黑關鍵」吐辛酸

受到疫情影響，許多民眾紛紛對工作前景表示擔憂，也有不少職場新鮮人感嘆「工作難找」。有女網友分享，她看到知名連鎖火鍋店的招聘看板，意外發現外場服務員薪水高達「3萬6千元」，文章發布後，有過來人揭背後辛酸。

一名女網友於《Dcard》上發文分享，她日前路過時意外看見海底撈的「招聘看板」，從看板上可以發現，在台北市的「內場傳備菜員」，正職起薪為31500元，實習則為每小時165元；而「外場服務員」正職起薪更高達36000元，實習期則是每小時180元。

除了按照勞基法給予勞健保、加班費及特休外，也有提供年終、免費供餐、不定期聚餐、春酒、生日禮物、員工直系親屬用餐優惠、海外實習機會與年資獎金等等的員工福利，令原PO直呼「這樣在勞力密集的餐飲工作環境裡，算薪水高的了吧」。

網友紛紛留言表示，「這樣的起薪確實比一般工作高」，「實習時薪比警察加班費還高」、「跟國營事業僱員比，起薪比我高欸，我受訓期24K」、「是真的蠻高的，但海底撈營業時間長，輪班超累...還有可能會輪到小夜班，到凌晨2點那種，但我覺得他們的服務真的很好」。

有過來人留言曝辛酸，「長期下來身體不堪負荷」，「朋友之前做海底撈做到身體壞掉」、「對啊外場就是一個月3萬5起跳，但是最大缺點是輪班，一整個月輪小夜班，下午五點上班上班凌晨兩點下班，還是會接近三點才能到家入睡，年輕還可以這樣，但是這種工作哪能做長久，前男友是海底撈外場，一個月都見不到幾次」、「海底撈前員工路過，正職薪水比一般餐飲高都是有原因的，認真建議有心向上的人可以挑戰高薪」。