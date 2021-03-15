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扯！外送員「披薩垂直插」 遭同行嗆爆：可憐的消費者

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友貼出照片分享一名送披薩的外送員用誇張擺放方式，直接傾倒披薩放在機車腳踏座。 圖／自外送員的奇聞怪事
有網友貼出照片分享一名送披薩的外送員用誇張擺放方式，直接傾倒披薩放在機車腳踏座。 圖／自外送員的奇聞怪事

現代許多人會叫外送來解決三餐，但近期針對外送員的爭議也不斷發生。對此，便有網友貼出照片分享一名送披薩的外送員，用超誇張的擺放方式，直接傾倒披薩放在機車腳踏座，讓許多同行們看完後紛紛氣炸表示「可憐的消費者啊」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文轉貼一張照片，並怒嗆「有些人素質有夠爛」。從原PO轉貼的照片看到，該名外送員正在等紅燈，而他擺在機車腳踏墊上的外送包，裡面卻裝著兩盒「垂直擺放」披薩盒，讓人看了相當傻眼。

通常外送披薩時，都會將餐點平放至外送的保溫箱裡，以避免餐點受擠壓，但該名外送員卻毫不在意，使同行們紛紛炮轟，「這太離譜，我是客人絕對爆炸」、「這比沒放保溫箱還糟糕」、「這樣也敢送…為啥都要當老鼠屎啊？帶大包會死嗎？」、「一點也不專業！好像也不需專業的混蟲，可憐的消費者啊」、「自己買的披薩不太可能這樣擺吧」。

對此，也有貼心網友留言建議，若領到這樣的餐點可以向客服平台反應，紛紛表示，「披薩變卷餅，我會收餐後打開拍照回報給平台，拒收沒有用」、「收到直接回報客服，請客服把這X障看看能不能停權」、「檢舉好檢舉滿，反正司機那麼多，不守規矩就請他去隔壁」、「外送素質真棒，優質到顧客以後都要錄影開箱」、「回報餐損有退錢+補點數。佛心外送員不推嗎XD」。

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