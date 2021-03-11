她經痛坐博愛座遭嗆「滿55歲沒？」 過程曝光全網罵翻

博愛座的「優先使用權」經常於生活中引發爭議，常因個人對座位的觀念不同而引發衝突。有女網友分享，因逢生理期，上捷運後便坐在閒置的博愛座上，不料卻被一名婦人怒嗆「小姐，妳滿55歲了嗎？」，令她憤怒不已。

一名女網友於《爆怨公社》上發文分享，她日前搭乘捷運下班返家時，因生理期不適，便坐在閒置的博愛座上，不料一名婦人上車後卻怒嗆原PO「小姐，妳滿55歲了嗎？」，因對方態度惡劣，原PO便回擊「我生理期不舒服，需要我掏衛生棉給你看嗎？」婦人一路沉默，直到原PO準備下車時卻又大聲的說道「博愛座是給65歲以上的人坐的」，對此原PO感到十分傻眼，不禁氣憤直呼「下面那句『請優先禮讓給有需要的乘客』是空氣嗎？」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

網友紛紛留言，為原PO抱不平，「有時候真的會覺得女人很愛為難女人，明明自己都經歷過，何苦這樣…」、「辛苦妳了」、「倚老賣老的人怎麼越來越多啊，真傻眼，是沒倚老賣老就渾身不舒服嗎？」、「阿姨羨慕妳，她停經很久了，有些老人不值得博愛」。

也有不少網友分享親身經驗，「遇到這種的，我不回嗆會很難受」、「博愛座是給需要的人坐，不分年齡，這種偽正義真是令人討厭」、「道德綁架，又只敢對方快下車才嘴」、「設立一個博愛車廂讓他們去比誰老算了」。