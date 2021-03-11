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裝完飲料必做「1動作」 他抖觀察真相 網曝原因：怕被雷到

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在餐廳吃飯時，發現許多客人在無限暢飲的飲料台裝完飲料後，第一個動作都一樣，於是想問問網友們是否也會有同樣的動作。 圖／Dcard
一名網友在餐廳吃飯時，發現許多客人在無限暢飲的飲料台裝完飲料後，第一個動作都一樣，於是想問問網友們是否也會有同樣的動作。 圖／Dcard

許多餐廳為吸引消費者，會推出飲料無限暢飲的服務。一名網友在餐廳吃飯時，發現許多客人在無限暢飲的飲料台裝完飲料後，第一個動作都一樣，他認為相當有趣，於是想問問網友們是否也會有同樣的動作，吸引不少人討論。

一名網友在Dcard」有趣版發文，前幾天他和朋友在IKEA的餐廳用餐時，觀察了去裝飲料的人後發現，在無限暢飲的飲料台裝完飲料後，每個人的第一個動作都是「先喝一口」，無一例外，這時有位男生裝完飲料後沒喝就往座位走，朋友馬上說，「這個男生不一樣喔，他沒喝就回去了」，原po猜測，可能是幫別人裝的，沒想到那位男生回到座位後，竟真的把杯子遞給對面的朋友，頓時兩人哄堂大笑。

最後原po和朋友得出一個結論，「裝無限暢飲的人，十個有九個會裝完馬上喝，沒喝的，杯子一定不是他的」，於是想問問網友們是否也會有同樣的動作。

不少網友紛紛同意原po，「一定要先喝一口啊！這樣才可以再繼續裝」、「我會各裝一口喝喝看，喜歡的再裝滿」、「我決定後天沒課要去ikea，坐著觀察」、「完全就是我本人」、「通常我喝一口是為了怕走回去的路上灑出來～明明就裝少一點就好，但是常常辦不到哈哈」。

不過，有網友則認為，裝完馬上喝不禮貌「我不會裝完馬上喝欸，都走到位子上坐下來才喝，一直有種感覺就是怕喝到一半有人撞到我會灑出來」、「小時候裝完飲料，還沒回座位就喝，一定會被我爸罵，他說這樣很沒禮貌，所以我長到現在都要回座位才會喝」、「不會馬上喝+1，覺得會擋到人」、「不小心裝太滿才有可能喝一口，要不然我都拿回座位上再喝」。

有網友則說明，裝完飲料先喝一口的原因，「我覺得會喝一口是因為氣泡水上面都是泡泡，所以要喝一口才能繼續裝」、「會喝一口是因為，那種機器常常沒氣阿！回去位置上的飲料都是糖水(不是汽水)，後來都習慣喝一口，確定有氣再回位置」、「因為不知道ikea的汽水喝起來怎麼樣，所以才這樣試喝，如果是可口可樂的飲料機就不會這樣喝」、「如果不是大眾汽水，我是會裝滿之前先裝一點點喝一口，怕被雷先試試味道」。

Dcard

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