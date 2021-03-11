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311十周年依然感謝台灣！在台日人大方贈「100份蛋包飯」：謝謝你們

聯合新聞網 / 綜合報導
在台開業的日本老闆大方送出100份蛋包飯，感謝當年台灣對日本震災的幫助。 圖／翻攝自臉書社團「日台交流広場」
在台開業的日本老闆大方送出100份蛋包飯，感謝當年台灣對日本震災的幫助。 圖／翻攝自臉書社團「日台交流広場」

日本311震災滿10周年，台灣當年在第一時間表達援助意願，並捐款逾250億日圓的舉動，讓不少日本人仍感念至今。一位來台開餐廳的日本老闆，也特地準備100份蛋包飯免費贈與台灣人以示感謝，不少網友感動表示「一定要去捧場」。

日本311大地震時東北地區受災慘重至今尚未完全復原，當時台灣人第一時間聲援日本，發動捐款並親自深入災區救災的舉動感動全日本，即使經過十年，不少日本人對台灣仍心存感謝且傳達友好之意。

一位自日本來台開業的餐廳老闆，特別選在十周年當天宣布，提供100份蛋包飯免費供台灣人享用，老闆弟弟也在臉書社團「日台交流広場」貼文寫下：「謝謝你們，十週年的我們兩國都一樣是好朋友，會盡力去幫助台灣各地的，過去我改變不了，未來我讓他更好」。

真誠謝意獲網友大讚，紛紛留言「感謝你的心意」、「下次一定要去品嚐味道」、「用新台幣支持一下」、「下次帶朋友去支持」、「日台友好」，雖然有人擔心免費贈餐會有人不守規矩，老闆也澄清「大家都很守秩序」，並表示大約12點半時，100份蛋包飯就全部發完了。

日本311大震

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