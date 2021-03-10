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他問「乳牛要一直懷孕才會分泌乳汁」？ 內行人揭殘酷內幕

聯合新聞網 / 綜合報導
乳牛示意圖。 圖／Ingimage
乳牛示意圖。 圖／Ingimage

牛奶被公認為有豐富的營養價值，一般人想要長高、補充鈣質都會被鼓勵要多喝牛奶。今（10）日有一名網友表示現在才知道乳牛的乳汁並非無限量一直分泌，也是要懷孕才有奶可以擠，讓他忍不住發問「這算常識嗎？你們（網友）都知道喔？」

該名網友於PTT八卦板以「你們都知道牛奶是要乳牛一直懷孕嗎」為題，坦言自己到了今天才知道原來乳牛是要透過不斷懷孕才能分泌牛奶，並非讓人「無限量一直擠」。貼文曝光後，不少網友驚訝表示「真的還假的？不是吧？」、「如何讓乳牛一直懷孕？」、「乳牛不用坐月子跟休息嗎？」、「所以有人主張牛奶是給小牛喝的不是給人喝的」、「還真的不知道，該改喝豆漿了」、「很殘忍，而且是人工受孕，母牛一輩子沒看過公牛」。

對此，有另一名網友隨即發了一篇回覆文，透露農場裡的小母牛會在出生滿一年之後送去配種，開始「乳牛生涯」。為了要讓乳牛不斷分泌乳汁，畜牧場必須不斷地配種，好讓母牛懷孕分泌乳汁。小牛出生後，公的會被抓去宰殺，母的會被培養成新的乳牛。而母牛經歷五到六年不間斷的產乳生涯後，就無法再產子泌乳，「被判定為廢牛抓去宰殺」。

網友進一步回覆說明，乳牛若生活在自然界，平均壽命可達20年，被人工飼養卻只能活6、7年，可謂「操一輩子操到死」。相較於公牛，乳牛因為被宰殺時年齡較大而導致肉質變差，加上肉上會有奶味，因此只能製成牛肉乾等加工品。再說，牛是有靈性的，眼見自己無法產乳要被載上卡車時，「會知道要被抓去殺而嗚嗚嗚的哭」，呼籲網友們「不只吃牛肉時要感恩，連喝牛奶時都要感恩啊」。

不少網友看完畜牧業的內幕後，紛紛留言說「自從看了記錄片就不敢喝牛奶」、「還好我有乳糖不耐症」、「我以後會好好珍惜牛奶的」、「所以我每次吃牛肉都滿懷感激的吃下肚，也不會浪費」、「牛上車會哭已經寫在DNA裡成為本能了」、「蛋雞的命運其實也差不多」。

PTT 懷孕

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