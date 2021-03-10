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外籍看護搭電梯遭婦罵「夭壽」 她神回一句話反擊贏全場微笑

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO在醫院遇上外籍看護推著坐輪椅的老人搭電梯，卻有一名婦人對著看護大罵「夭壽」，讓她忍不住怒回7字，當場贏得全場微笑認同。示意圖／ingimage
原PO在醫院遇上外籍看護推著坐輪椅的老人搭電梯，卻有一名婦人對著看護大罵「夭壽」，讓她忍不住怒回7字，當場贏得全場微笑認同。示意圖／ingimage

欺負人！一名網友日前在網上發文抱怨到，某天在醫院遇到外籍看護推著坐輪椅的老人家一起等電梯，但電梯打開時竟有一位婦人對著外籍看護大喊「夭壽」，讓原PO看了忍不住神回擊「一句話」，讓許多人紛紛拍手叫好。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，某天在醫院等電梯時遇上一名外籍看護推著一名坐輪椅的老人，電梯到時，裡面有一位年約60幾歲的婦人，當她看見外籍看護推輪椅準備進去時，她居然擋在電梯口前，還用台語碎念著「夭壽～有外勞」。

原PO這時按著電梯開門鍵並準備跟這位婦人理論，但看護出面勸架，並表示願意等下一輪電梯再搭。聽到看護這麼說，原PO就忍不住也對著電梯說「祝妳早日坐輪椅」，沒想到原PO才講完這句話，「回頭一看，後面一堆人帶著微笑看著我」，幸好後來有醫院員工出面讓看護搭管制電梯上樓。

原PO挺身而出為看護打抱不平的過程令網友們拍手叫好，紛紛留言「最好到時候她都不用外籍看護來幫她推輪椅啦！」、「您沒錯，該名歐巴桑就是搭電梯趕著去租輪椅」、「之前在醫院真的很常看到家屬對外勞大小聲」、「讓人傻眼的人真的好多啊」。

外籍看護

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