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大盜出沒！外送員連三次拿餐都被偷 網曝原因：不意外

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員去麥當勞取餐，但這幾天已經有三次餐點被偷走，讓他不得不多等6、7分鐘，令他相當無奈，引起許多同行網友討論。示意圖／聯合報系資料照
一名外送員去麥當勞取餐，但這幾天已經有三次餐點被偷走，讓他不得不多等6、7分鐘，令他相當無奈，引起許多同行網友討論。示意圖／聯合報系資料照

外送平台崛起，不少人看中懶人商機紛紛投入外送員工作。一名外送員去麥當勞取餐，但這幾天已經有三次餐點被拿走的狀況，讓他不得不多等6、7分鐘，令他相當無奈。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他認為最近有「餐點大盜」專門去麥當勞偷餐點，最近這幾天去拿餐至少有三次找不到餐點，詢問店員卻說「有人拿了」，讓他不得不多等6、7分鐘，總共等了15分鐘，於是希望以後外送員拿餐，店家可以要求外送員簽名避免偷餐點，「不然只要穿熊貓衣服，都可以進來拿免錢的吃」。

同行網友紛紛表示，「我反而覺得不意外，他們也沒在確認的，直接拿就走」、「戴安全帽、熊貓衣服，監視器掉出來也不知道誰幹走的」、「很常看到櫃檯根本沒看號碼就讓人拿走了」、「主要沒人對點，有的店家是要看你手機才給的，麥當勞是堆旁邊，看有喜歡的拿」、「這種事遲早會發生感覺非常亂」、「麥當勞真的很少在對餐跟單號，都是放在架上讓你自己找」。

不過，有網友則表示，有些店家會核對，「Uber也常被偷，有的麥當勞會放他們櫃台跟你確認了」、「中壢有麥當勞要求手機滑開才能取餐了」，有網友則認為是新手外送員拿錯餐「不過就是堆新手不走流程亂亂送，新人一冒出來都是這樣，何況是最近，沒什麼大不大盜啦，平均各地每天都在上演」。

外送員 奇聞

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