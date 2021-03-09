夜市攤販徵工讀「以顏值計薪」！網友超嗨 勞工局說話了

顏值高真的決定工作運嗎？台中一家海鮮燒烤攤日前徵工讀生，表明「薪資要以顏值計算」，引發網路熱烈討論，老闆事後澄清，基本薪資仍以勞基法規定1小時160元計算，「只是工作能力和顏值都OK的話，薪水相對會比較高」。對此，台中市勞工局表示，業者恐怕涉及就業歧視，若查證屬實，可處以30萬至150萬元。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，日前他逛台中某夜市時，發現一家海鮮燒烤攤在招工讀生，但業者的徵人啟示太狂了，竟表明工讀生薪資以「以顏值計算」。原PO也透露，該家攤販的擺攤日期為「星期三在太平洋夜市、星期四在潭子夜市、五六日則在大雅夜市」。

貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛蓋樓留言，「終於有份靠臉可以吃飯的工作了」、「看來我日收百萬不是夢了」、「終於輪到我上場了」。也有人揶揄老闆，「這不只給你低薪，還同時羞辱你」、「我是不是打工還要給老闆錢啊」、「唉，我無價沒辦法面試，又要吃土了」。

由於網路討論太熱烈，該家海鮮燒烤攤老闆今（9）日出面澄清，這個徵人啟示只是開玩笑，工讀生薪資仍然會依基本時薪1小時160元計算。老闆坦言，「如果工作能力和顏值都OK的話，薪水相對會比較高」，也有人做到時薪200元。

據「自由時報」報導，台中市勞工局表示，如果業者的徵才條件屬實，恐怕涉及就業服務法的就業歧視，可開罰30萬至150萬元。另外，薪資4萬元以下，應該明確揭示，從圖片看來，業者確實未註明薪資多寡，已違反就業服務法，可處以6萬至30萬元。