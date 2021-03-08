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婚禮上「打包還拿喜餅」 她被查到沒包紅包竟回：生小孩再包

聯合新聞網 / 綜合報導
參加喜宴應該包多少紅包才合理，一直都是不少人討論的話題。 示意圖／ingimage
參加喜宴應該包多少紅包才合理，一直都是不少人討論的話題。 示意圖／ingimage

參加喜宴應該包多少紅包才合理，一直都是不少人討論的話題。日前一名網友便對此分享自己遇到的荒唐事蹟，表示自己結婚當時有一名賓客來參加婚禮，不但沒有包紅包，在離開前還順手拿走了一盒喜餅，原本以為是誤會，再詢問確認之後，對方還笑笑說「等妳生小孩再包大包的給妳」，讓她十分傻眼。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，說明之前婚宴有一名高中同學帶老公一起參加，在離開前還拿走一盒喜餅，直到婚禮結束在清算紅包時，卻怎麼也找不到那位高中同學的紅包，原以為對方是留老公的名字，但怕直接詢問會沒有禮貌，但是想到之後若需要回禮，還有禮數上的問題，便直接私訊詢問那位高中同學。

沒想到，那位同學竟直接表示自己「沒包紅包呀」，甚至還反問原PO說「怎麼了阿」，隨後才說明是想等原PO之後生小孩再包大包紅包，讓她超傻眼直言道「為什麼可以理直氣壯吃飽，還給我打包啦」。原PO也補充表示，其實在意的是禮貌問題，金額只是其次，而且對方生小孩時，她還親送禮盒到府祝賀，並爆料對方經濟狀況不錯，是唯一同屆裡存到第一桶金的同學。

此文一出，不少網友覺得此行為非常沒禮貌，紛紛表示，「就是這樣才能存一桶金啊」、「沒包紅包還笑得出來，真佩服她的臉皮」、「這種朋友能少一個是一個」、「搞不好妳生小孩，她還會跟妳要油飯或蛋糕」、「還好意思講的理所當然」、「結婚宴客確實是看清楚很多人真面目的時候」。

紅包 婚禮 爆怨公社

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