快訊

男子跌落新豐車站月台被火車撞上 頭部重創失去呼吸心跳

MLB／林子偉又敲二壘打 3打席全上壘還跑出首盜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江宏傑曬照替福原愛母慶生 網驚呼：人質在手上

聯合新聞網 / 綜合報導
江宏傑昨（4）晚在IG曬出替福原愛媽媽慶生的照片。圖擷自江宏傑IG
江宏傑昨（4）晚在IG曬出替福原愛媽媽慶生的照片。圖擷自江宏傑IG

昔日桌球CP江宏傑福原愛婚變消息震驚台、日網友，2人關係陷入冷戰，而昨（4日）晚正好是福原愛媽媽生日，江宏傑PO照替愛媽慶生，讓網友看了忍不住驚呼「江宏傑發這則動態是表示『勝券在握』嗎？」文章一出立刻引發熱議，下方留言處蓋起高樓。

江宏傑昨晚在IG發出限時動態慶祝福原愛媽媽的生日，貼出愛媽在江老家慶生，他在文中寫到「愛媽媽生日快樂，身體健康、平安快樂」，愛媽身旁圍繞著小孩們，表情看來相當開心，似乎不受風波影響。不過，2人的婚變消息震驚全網，江宏傑PO照替愛媽慶生的照片讓網友忍不住納悶到，「事情鬧這麼大，愛媽一定也知道事情，愛醬一定也在媽媽生日這天跟她通電話，江宏傑發這則動態是表示『勝券在握』嗎？」

文章在PTT掀起熱烈討論，有人就表示「隔空過招」、「親情牌連發」、「你媽在我手上」、「這局江贏了」、「人質在我手上」、「風向一面倒，江穩了，愛醬完敗」、「冷復仇，這招高明」、「這操作是道德綁架嗎？」、「現在PO這個既大氣又非常猛」、「感覺發這個是有策略的，但完全合情合理啊，妳媽哪時不生日剛好風頭上，啊妳又不在她身邊」。

其中，引起最多人討論的則是婚變消息盛傳，福原愛獨自回日本，卻把媽媽留在台灣的情況，有人就認為「先不論外遇，光是把老媽放夫家自己一個人回國就莫名其妙了」、「雖然這招很狠，但事實江家真的在照顧岳母啊」、「光是岳母偏男方這點，福原愛怎麼解釋都沒辦法贏過這事實」、「如果江真的這麼糟，為何媽媽還會住在江家？」

PTT 福原愛 江宏傑

延伸閱讀

福原愛爆婚變 律師揭「最大致命關鍵」：台男聽懂沒？

去年就預告離婚？福原愛拍廣告拿這書 律師嘆：其實很觸霉頭

台版「婚姻故事」：離婚終止的是婚姻，而非親子關係

福原愛與高大男搞曖昧 網熱議最震撼外遇名人是他

相關新聞

江宏傑曬照替福原愛母慶生 網驚呼：人質在手上

昔日桌球CP江宏傑與福原愛婚變消息震驚台、日網友，2人關係陷入冷戰，而昨（4日）晚正好是福原愛媽媽生日，江宏傑PO照替愛媽慶生，讓網友看了忍不住驚呼「江宏傑發這則動態是表示『勝券在握』嗎？」文章一出立刻引發熱議，下方留言處蓋起高樓。

業主幫掃地供吃喝稱「幫我圓家的夢」 貼磚師傅：足感心

這年頭當好人也不行？一位網友在臉書「爆怨公社」po文抱怨自己工作的業主不是因為太機車，而是「佛心業主」，施工期間不僅「飲料便當無限供應，連掃地工作都搶著做」，讓網友大讚「上輩子燒到好香」、「真的碰到好人了」。

換電池車廂卻蓋上了！女發文求救 網吐槽「還好是女生問」

隨著環保意識逐漸深植民眾日常，許多人將油車換成電動機車，而電動機車主要的動力來源便是電池，為求使用者便利，業者也將換電池站設立在全台各地。但換電站操作偶爾會有狀況，就有網友發文求救，「我電池還沒放進去就蓋後車廂怎麼辦」，引起網友熱烈討論。

桌球CP爆婚變！ 胡采蘋點出「感情無法支撐」關鍵

「桌球CP」江宏傑、福原愛爆婚變，外界對兩人關係也產生諸多討論。而財經網美胡采蘋也在臉書發表對此事看法，點出兩人關係最終無法支撐的原因，引起網友熱議。

外送吃到菜瓜布鐵絲 客服超瞎回覆「店家原本都有放的喔」

外送平台提供服務，使得民眾動動手指下單，便能享受美味餐點，但也經常因三方的溝通問題，引起糾紛。有網友分享，叫了外送卻發現餐點裡有「菜瓜布鐵絲」，向客服反應後卻得到客服超瞎回覆，令他痛批「你沒有協助到我欸！」

他點外送少來雞排！真相曝光糗大了 網吐槽「這就是奧客」

外送平台崛起，給許多忙碌的民眾帶來便利，無論任何時間，都能在家享用外送的美味餐點。不過外送事件千奇百怪，就有網友分享，他叫了外送點了雞排，不料送來後卻發現「雞排不見了」，氣得他直奔店家理論，結局曝光後卻遭網友狂罵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。