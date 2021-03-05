江宏傑曬照替福原愛母慶生 網驚呼：人質在手上

昔日桌球CP江宏傑與福原愛婚變消息震驚台、日網友，2人關係陷入冷戰，而昨（4日）晚正好是福原愛媽媽生日，江宏傑PO照替愛媽慶生，讓網友看了忍不住驚呼「江宏傑發這則動態是表示『勝券在握』嗎？」文章一出立刻引發熱議，下方留言處蓋起高樓。

江宏傑昨晚在IG發出限時動態慶祝福原愛媽媽的生日，貼出愛媽在江老家慶生，他在文中寫到「愛媽媽生日快樂，身體健康、平安快樂」，愛媽身旁圍繞著小孩們，表情看來相當開心，似乎不受風波影響。不過，2人的婚變消息震驚全網，江宏傑PO照替愛媽慶生的照片讓網友忍不住納悶到，「事情鬧這麼大，愛媽一定也知道事情，愛醬一定也在媽媽生日這天跟她通電話，江宏傑發這則動態是表示『勝券在握』嗎？」

文章在PTT掀起熱烈討論，有人就表示「隔空過招」、「親情牌連發」、「你媽在我手上」、「這局江贏了」、「人質在我手上」、「風向一面倒，江穩了，愛醬完敗」、「冷復仇，這招高明」、「這操作是道德綁架嗎？」、「現在PO這個既大氣又非常猛」、「感覺發這個是有策略的，但完全合情合理啊，妳媽哪時不生日剛好風頭上，啊妳又不在她身邊」。

其中，引起最多人討論的則是婚變消息盛傳，福原愛獨自回日本，卻把媽媽留在台灣的情況，有人就認為「先不論外遇，光是把老媽放夫家自己一個人回國就莫名其妙了」、「雖然這招很狠，但事實江家真的在照顧岳母啊」、「光是岳母偏男方這點，福原愛怎麼解釋都沒辦法贏過這事實」、「如果江真的這麼糟，為何媽媽還會住在江家？」