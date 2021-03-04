外送吃到菜瓜布鐵絲 客服超瞎回覆「店家原本都有放的喔」

外送平台提供服務，使得民眾動動手指下單，便能享受美味餐點，但也經常因三方的溝通問題，引起糾紛。有網友分享，叫了外送卻發現餐點裡有「菜瓜布鐵絲」，向客服反應後卻得到客服超瞎回覆，令他痛批「你沒有協助到我欸！」

一名網友於《爆怨公社》上發文分享，他利用外送平台購買美食，不料卻在食物中發現「菜瓜布鐵絲」，因而向客服反應，但客服卻向原PO回覆道「非常抱歉喔，店家原本都是有放菜瓜布鐵絲下去的喔，由於您沒添加備註，所以店家依據他們的煮法喔」。

對此原PO相當傻眼，並直呼「你沒有協助到我欸！」，並再一次向客服確認「菜瓜布鐵絲當真是店家食材？」，對方仍表示「是的喔」，令原PO氣道「麻煩換客服，跟你無法溝通」，並發布對話擷圖在《爆怨公社》，引起網友熱烈討論。

網友詼諧表示，「再看一次還是很好笑，菜瓜布鐵絲哈哈」、「你要跟他說吃到異物，非食材的異物」、「絕對是電腦回覆」、「所以下次沒有菜瓜布鐵絲，就不合格，可以申請退費？」、「電腦判讀為：菜瓜絲…」、「我覺得你公布店家，讓店家解釋一下特殊食材比較有用」、「客服：請問是菜瓜布不新鮮還是鐵絲呢？」。