他點外送少來雞排！真相曝光糗大了 網吐槽「這就是奧客」

外送平台崛起，給許多忙碌的民眾帶來便利，無論任何時間，都能在家享用外送的美味餐點。不過外送事件千奇百怪，就有網友分享，他叫了外送點了雞排，不料送來後卻發現「雞排不見了」，氣得他直奔店家理論，結局曝光後卻遭網友狂罵。

一名網友於《爆怨公社》上發文分享，他心血來潮叫了外送，點了雞排、黑輪片等，但餐點送達後他沒看到雞排，於是氣憤直奔店家理論，老闆回覆道「有放進去，是外送員吃掉了，很常發生這種事」，讓他氣得直呼「太誇張了！」，並貼出內容物照片作證。

照片發布後，卻引起網友質疑，「請問只有我看到袋中的雞排嗎？」、「袋子裡面怎麼有雞排啊…」、「是什麼矇蔽你的眼？照片裡的雞排不是雞排？」「並不是剪成一塊一塊就變鹽酥雞欸，它還是雞排」、「現在難得看到雞排還有剪的」、「阿姨，他幫你切好了，眼睛老花記得配眼鏡喔！」、「雞排被當成黑輪片？」、「有點餐明細及店家與送餐員紀錄，若要說外送員吃掉，建議還是附點資料證據才好說，若捏造小心惹事上身哦！」、「雞排不是這些嗎？」

原來，老闆將雞排切塊後，與其他品項一同裝在紙袋裡，原PO因沒看清楚而遭到網友吐槽，「就是有你們這種奧客…」、「這就是奧客」、「確認餐點是有多困難？不要一直想吃霸王餐」、「好險我的眼睛沒問題，鬆一口氣」。