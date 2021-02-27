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佛心老闆！點鹽酥雞驚見滿滿蔬菜 內行網友：真的賺爆

聯合新聞網 / 綜合報導
日前就有一名網友PO文提到，他最近買了一包鹽酥雞回家吃，沒想到一打開來上面竟鋪了滿滿的蔬菜。圖擷自爆廢1公社
日前就有一名網友PO文提到，他最近買了一包鹽酥雞回家吃，沒想到一打開來上面竟鋪了滿滿的蔬菜。圖擷自爆廢1公社

台灣美食種類繁多，不少外國客來台灣旅遊最常去夜市品嚐小吃，例如珍珠奶茶、鹽酥雞、蚵仔煎等都是觀光客的最愛。對此，日前就有一名網友在臉書《 爆廢公社1 》中PO文提到，他最近買了一包鹽酥雞回家吃，沒想到一打開來上面竟鋪了滿滿的蔬菜，反而鹽酥雞的份量相對較少，這讓他不禁無奈直呼「已經忘記點的是鹽酥雞還是蔬菜盒了」。

從原PO貼出的照片中可見，鹽酥雞的表面除了鋪有常見的九層塔外，還有滿滿的洋蔥和紅蘿蔔，與我們一般常見的鹽酥雞配菜不太相同。

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言回應，紛紛表示，「老闆真的很佛心」、「如果有蒜頭會更好」、「本來就是要加爆」、「這樣看起來是菜比肉貴」、「這樣很營養均衡」、「要是蔬菜貴的時候，你就不知道點的是鹹酥雞還是紙盒了」。

不少內行網友也說道，「這樣真的是賺爆」、「現在菜價很貴，能給這種份量的老闆已經不多了」、「九層塔現在很貴，其實整盒蔬菜比肉還貴」、「依比例成本來講真的是賺爆」、「這盒根本是極品」。

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