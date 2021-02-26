她分享「丟口罩妙招」引2千人讚推 網齊喊：原來不只我這樣

全球爆發肺炎疫情，許多民眾都已養成「戴口罩」出門的習慣，使用完畢後再收起來或選擇丟棄，日前就有一名女網友表示自己把口罩丟掉前都會先「折一折、捆起來」，形成牢固難拆的小型物體再丟掉，貼文曝光後引起網友齊喊「+1」，大讚這種方法非常好用。

一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，自己都會把口罩對折後，再利用耳掛彈繩把它捆住，這樣不但相當牢固不鬆脫，更能把口罩緊緊捆成小型物體，她認為這樣做既乾淨又方便，因此PO文推薦給網友，「會這樣丟口罩的舉個手好嗎？」

貼文一出立刻吸引2千多位網友按讚，紛紛留言「+1」，並紛紛大讚此作法相當不錯，「+1 這樣真的超方便」、「我會～包一包再丟很衛生，讚！」、「原來不只我這樣」，但有網友指出原PO將口罩外側綁在外面是錯誤做法，「這個動作很好，但要把內層的包在外面」、「建議有色朝內摺（比較髒）」、「+1 但是外面那層是往內摺才對喔，因為外面層才是沾染病菌的一面」。

也有部分網友表示會把耳掛彈繩「剪掉後再丟」以免傷害流浪動物，「我會把一邊的耳帶拔掉，怕貓貓、狗狗去咬，套到牠們拿不下來的地方」、「我會先將口罩鬆緊帶先扯斷再綁起來，萬一動物不小心碰觸到也不會讓動物們的口鼻束綁起來」。