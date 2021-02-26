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工人進超商前脫掉沾滿泥鞋子 同業曝心聲獲讚「貼心」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在超商外看到地上擺放著一雙沾滿泥沙的鞋子，一眼就明白是做工的師傅擔心弄髒超商地板，才將鞋子脫掉放門外。 圖／翻攝自「路上觀察學院」
有網友在超商外看到地上擺放著一雙沾滿泥沙的鞋子，一眼就明白是做工的師傅擔心弄髒超商地板，才將鞋子脫掉放門外。 圖／翻攝自「路上觀察學院」

各行各業都有其辛苦的一面，俗話說「職業不分貴賤」，但許多從事勞力型工作的人卻常常會受到不平等待遇，不過多數人都能尊重並體諒他們。有網友在臉書PO出一張照片，一間超商外頭地上擺放著一雙骯髒的工作鞋，但卻沒有看到鞋的主人，照片隨即引來熱議，許多人都稱讚鞋的主人很貼心

原PO昨（25）日到超商買東西，在進門前看到門口地上有一雙沾滿泥沙的工作鞋，而且鞋子還放在地毯的旁邊，但卻不見周遭有任何人，他一眼就明白是怎麼一回事，原來是有工人要進到超商購物，擔心弄髒地板所以才把鞋子脫下放外面。原PO拍下照片貼到臉書「路上觀察學院」，還稱讚「現在的人超有禮貌」。

照片也引來熱烈討論，許多人都大讚很貼心，「這就是人少有的貼心」、「真的超Respect（尊重）工地大哥大姐」、「至少他們不是只給很多人刻板的抽菸喝酒吃檳榔的印象啊，互相尊重是最基本的」、「家教很好」、「做工的人的體貼啊」、「這真的值得表揚（來自小7本人的心聲）」、「辛苦人才會體諒辛苦人」。

還有同業也分享自己的經驗，「就做工的人啊，以前在工地打工，中午跟師傅出去吃飯，要去超商買涼欸，他們也都把鞋脫下來，說怕鞋子太髒，踩進去會讓店員拖地」、「我從工地出來也會脫鞋把腳擦乾淨才踩進去，褲子髒的話也會脫掉」、「之前工地忙完下班買東西，要付錢的時候也會盡量避開碰到店員的手」。

不過也有人持不同看法，「有的人是鞋子脫了味道更重，我寧願他穿著」、「我特別會流汗，所以都不敢脫掉鞋襪，否則方圓百里，絕對無人生還」、「我自己是做工的，我不會這樣，因為我腳很臭」、「腳臭不是病，鞋脫了要人命（我也是加害者那一方…臭腳者聯盟）還是讓他拖地，避免公害」。

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