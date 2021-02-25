師要求「吃完菜才能上廁所」孩直接尿褲子 家長氣炸網卻兩極

孩子挑食是家長、老師最頭痛的問題之一，而近日有名媽媽抱怨，幼稚園老師因為她女兒挑食不吃青菜，又說想上廁所，所以對小朋友說「吃完再去尿尿」，沒想到孩子就這樣尿褲子了，這名媽媽也發文質疑老師的做法。不過對此，網友的看法卻不盡相同，有人認為本來就應該讓孩子優先滿足生理需求；但也有人認為，小孩最常使出「尿遁法」來逃避不想做的事情，因此也不能怪老師要求原PO女兒先把青菜吃完。

原PO在匿名粉專《靠北幼稚園》發文指出，日前幼稚園老師向她反映，女兒都不吃青菜，所以孩子想上廁所時，老師就對她說「吃完再去尿尿」，沒想到後來小孩就直接尿在褲子上，對此，老師也稱女兒是「寧可尿褲子，也不願吃青菜」。

回到家後，原PO也詢問孩子這件事，而女兒哭著跟她道歉，說自己不是故意的，是真的忍不住才尿下去，「媽媽對不起」。看到女兒一把鼻涕一把眼淚的樣子，原PO也相當心疼，並發文質疑老師，「小孩想尿尿，為什麼不要讓她先去？然後各自僵持著，尿褲子了再來說小孩個性倔強，以後會影響到她人際關係？」

原PO強調，不是要包庇自己的小孩，只是都尿急了，為什麼不讓她先去上廁所，而且後來女兒上完廁所，回來有把青菜吃掉，那是不是表示肚子原本就已經不舒服了，「到底是要怎麼吃青菜？」

對此，許多網友都表示，「通常吃飯前會洗手上廁所，而且有很多小孩會透過上廁所的方式，來逃避不想吃或不想做的事」、「妳是不是沒聽過尿遁和屎遁，小孩這招超厲害」、「怎麼不想想為何養成小孩挑食的習慣？難怪有幼稚園老師說他們是高級保母」、「老師有時候很難，必須要判斷小孩真的想尿，還是根本就是尿遁法」。

不過也有網友說，「不會強迫小孩一定要吃完飯菜，有吃飽就好，每個人胃的大小本來就不一樣」、「生理需求要優先才對吧？今天又不是前前後後上過好幾次廁所了，叫吃青菜就又尿遁，那拒絕才比較合理」、「還是要看當下狀況才知道到底是什麼原因啦，單方面說法不予置評」。