客訂60瓶礦泉水！外送秒變宅配 網回：快棄單

外送平台崛起，除了與餐廳也有和賣場合作，讓民眾不用出門也能補足生活用品。有網友分享，日前接獲一筆訂單，內容物卻讓他崩潰直呼「真的很重！」

一名網友於《UberEats全台討論區》上發文分享，日前他接獲一筆賣場訂單，不料仔細一看卻發現訂單內容竟是60瓶600ml的礦泉水，幾經思量後決定向賣場求助拆單，順利拆單後他仍無奈表示「30瓶還是很重…」，文章發布後，引起網友熱烈討論。

有網友認為買方這樣的行為「很自私」，「太重了吧 我們不是貨車！」、「真的太自私」、「有些客人以為外送員是開貨車在送的，他們沒有常識」、「白目，那是外送不是幫送水」、「不就是沒同理心又想貪小便宜嗎」、「人家是外送美食，一堆人要把你當宅配」、「方便當隨便」。

但也有網友認為，外送員可以自行選擇「棄單」，「遇到這種，我都直接棄單」、「你如果接了，就是寵壞客人」、「這單就讓它在空中飛吧！千萬別落地」、「沒有人跟你搶，接了只是糟蹋自己」、「棄單，棄好棄滿」、「第一時間看到一定棄單，除非他主動拆單」、「這種才幾十塊的單，就別賺了吧，免得受傷」。