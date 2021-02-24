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南陽街vs.一中街哪邊食物水準高？ 網友一面倒投給它

聯合新聞網 / 綜合報導
南陽街補習班。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
南陽街補習班。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

學生時代下課後補習是許多台灣人的共同回憶，補習班附近的餐點也成了孩子們的話題。一位網友在PTT求問，台北的南陽街和台中的一中街，這兩地的食物水準到底誰更勝一籌？想不到網友竟一面倒，直呼「一中街吧，南陽街的能吃嗎」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他表示台北的南陽街和台中的一中街，都是因補習班林立而帶動小吃的一級戰場，因學生族群眾多，餐點多求「吃粗飽」，對此原PO忍不住發問以吃粗飽為前提，「一中街跟南陽街哪條街的水準較高？」

貼文曝光後網友一面倒支持一中街，紛紛直呼「一中會讓人跑去吃，南陽就真噴（台語，廚餘的意思），不在你活動範圍就不會去」、「一中街吧，南陽街的能吃嗎」、「一中那晚上也會有觀光客去晃晃，南陽街有嗎？」、「一中街是觀光商圈化了，難吃的店被洗掉的速度很快」、「一中屌打好嗎，完全不同等級」。

不過這時卻有網友歪樓，比起其他人比較哪處食物美味，反而開始比較哪邊更「噴」，「台南育樂街才是最強的」、「你們把南霸天育樂街放哪了」、「會說育樂街的是沒吃過北車噴街吧」。

南陽街 PTT 補習

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