七年級是「最慘世代」？ 過來人回首人生經歷嘆：根本沒爽到

「世代差異」是最常被討論的話題之一，日前就有網友感嘆「為何七年級生最常在網路上自稱是最慘世代？」貼文光後引起熱議，許多七年級網友出聲怒喊，「真的很衰啊！」

原PO在PTT八卦板發文表示，八年級生已經接近30歲了，看起來是沒什麼怨言，但反倒經常聽見七年級生在抱怨，讓他不禁好奇「七年級為何最常在網路上喊最慘世代？是因為真的過很慘嗎？」

貼文一出，下方留言區立刻蓋起高樓，許多七年級網友跳出來現身說法，感嘆從小到大遇過有別於其他世代的成長經歷，「真的很衰啊！出社會剛好遇到房價起飛」、「剛好被金融海嘯打臉」、「薪水20年沒變，但房價飆3倍，物價也狂飆」、「22K、無薪假、油電雙漲」、「八、九年級有東西可以拿，七年級根本只能靠自己，然後就變成老人了」、「六年級很爽啊，剛好遇到經濟起飛」。

其中，也有網友點破關鍵，提及不同年齡層的教育制度差異，「各種破爛教改當白老鼠，每一年的高中大學考法都不一樣」、「八年級開始少子化，同樣資源七年級給2-3人分，八年級就一個就好」、「沒爽到啊！學生時代就補習，出社會就金融風暴+高房價」。