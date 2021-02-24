憲兵持槍守KTV大門？網憂「怕出大事」 內行人揭密：都是實彈

雖然疫情影響人潮，放假時仍有部分民眾會選擇去KTV放鬆。唱歌時偶爾會看到警察臨檢，不過要是看到憲兵可就非常少見。有網友在臉書上發文，貼出一處錢櫃KTV大門口的照片，驚訝的表示有憲兵站崗，難道出大事了？眼尖網友則一眼看出應是現在較少見的「憲警聯合勤務」。

該名網友在臉書爆廢公社二館發文，寫道「這是…錢櫃憲兵站崗，所以出大事了？」，附上一張圖可看出兩名憲兵持槍駐守錢櫃大門的模樣，這樣的景象掀起網友們熱議。網友們猜是「抓逃兵」、「我這種聰明人一看就知道是cosplay」、「可能唱到忘記收假」。此外也有在地人指出照片中場景正是桃園錢櫃。

不久後便有人解答應是「憲警聯合勤務」，現在比較少見，是每年春安都會有的勤務工作。常配合稽查娛樂場所，若查到違規的軍人就由憲兵帶走，通緝犯或其他違法人士則由警察處理。有人提出疑惑難道軍人不能上ＫＴＶ？其他內行網友便解釋如果有女陪侍就不行，補充說明當兵很多防諜保密影片，「內容都是被色誘」。

留言也提醒「聯合勤務憲兵都是實彈的」、「30顆有2顆空包彈」，要大家別輕舉妄動。一名擔任憲兵的網友看到照片後表示「沒事！我還支援過酒店的」。憲兵等關鍵字也讓不少人憶起經典軍教片「號角響起」，紛紛說「滿車梅花在裡面吃早餐啦」、「真槍實彈，不要亂動」、「綁一綁帶回來啊」。