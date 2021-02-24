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兒狂哭討奶！他停紅線「鑽後座泡奶」遇警盤查 結局惹哭網

聯合新聞網 / 綜合報導
一名高雄爸爸日前分享載兒子出門但卻一路狂哭，無奈之下只好停在巷內紅線上，鑽到後座泡奶餵兒。圖擷自爆怨2公社
一名高雄爸爸日前分享載兒子出門但卻一路狂哭，無奈之下只好停在巷內紅線上，鑽到後座泡奶餵兒。圖擷自爆怨2公社

一名高雄爸爸日前分享暖心故事，他表示開車載兒子外出時，兒子沿路哭鬧不止，他只好把車開進巷內隨意停在紅線上，趕緊到後座泡奶給兒子喝，但卻遇上2位警察盤問，聽聞他是為了給兒子泡奶才違規，警察便不開單了，還告訴他「慢慢來，兒子比較重要」，讓他相當感動。

原PO昨在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，下午開車載兒子外出，但兒子卻沿路不停哭鬧，無奈在找不到停車位的狀況下，他只好開進巷弄內，隨便找空位就直接停了下來，沒來得及熄火就趕緊進到後座泡奶給兒子喝。

這時，2位警察走近並敲了敲駕駛座車窗示意他下車，他便從後座走了出去，當時年輕警員已準備開單，但另一位老員警卻一臉疑惑的問他，「這裡是紅線，你人沒在駕駛座，你從後面下來？在幹嘛？」他拿起手中的奶瓶向老員警道出原委，表示兒子從大順哭到建工，實在找不到停車格才會停在紅線上，並向警察道歉表示會馬上移車。

沒想到，老員警看了一下後座哭鬧的兒子，就只說了一句「不用移，慢慢來別趕，孩子比較重要」，令他感到相當暖心，並感嘆「其實警察也有溫暖、通人情的一面」。

貼文曝光後引起2萬名網友按讚，大家也都被這段故事給感動了，紛紛留言「好貼心又溫暖的波麗士大人」、「我欣賞這位警察先生的作風！」、「台灣還是有好的警察的」、「這種情況大家都會體諒的，你是個好爸爸」、「還好沒遇到檢舉達人」、「在不影響交通的情況下，情＞理＞法，謝謝通融！」

暖新聞 警察

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