聽新聞
test
0:00 / 0:00
兒狂哭討奶！他停紅線「鑽後座泡奶」遇警盤查 結局惹哭網
一名高雄爸爸日前分享暖心故事，他表示開車載兒子外出時，兒子沿路哭鬧不止，他只好把車開進巷內隨意停在紅線上，趕緊到後座泡奶給兒子喝，但卻遇上2位警察盤問，聽聞他是為了給兒子泡奶才違規，警察便不開單了，還告訴他「慢慢來，兒子比較重要」，讓他相當感動。
原PO昨在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，下午開車載兒子外出，但兒子卻沿路不停哭鬧，無奈在找不到停車位的狀況下，他只好開進巷弄內，隨便找空位就直接停了下來，沒來得及熄火就趕緊進到後座泡奶給兒子喝。
這時，2位警察走近並敲了敲駕駛座車窗示意他下車，他便從後座走了出去，當時年輕警員已準備開單，但另一位老員警卻一臉疑惑的問他，「這裡是紅線，你人沒在駕駛座，你從後面下來？在幹嘛？」他拿起手中的奶瓶向老員警道出原委，表示兒子從大順哭到建工，實在找不到停車格才會停在紅線上，並向警察道歉表示會馬上移車。
沒想到，老員警看了一下後座哭鬧的兒子，就只說了一句「不用移，慢慢來別趕，孩子比較重要」，令他感到相當暖心，並感嘆「其實警察也有溫暖、通人情的一面」。
貼文曝光後引起2萬名網友按讚，大家也都被這段故事給感動了，紛紛留言「好貼心又溫暖的波麗士大人」、「我欣賞這位警察先生的作風！」、「台灣還是有好的警察的」、「這種情況大家都會體諒的，你是個好爸爸」、「還好沒遇到檢舉達人」、「在不影響交通的情況下，情＞理＞法，謝謝通融！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言