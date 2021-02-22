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新店安和夜市開3年就收攤 在地人曝2大敗筆

聯合新聞網 / 綜合報導
新店安和夜市收攤。圖／取自臉書
新店安和夜市收攤。圖／取自臉書

位於新店的安和國際觀光夜市在2018年開幕，占地近5000坪，共有約200多個攤位，想不到才開幕不到3年就關閉，有攤商透露，關閉原因可能是「要蓋樓」。網友也指出，安和夜市最大問題就是交通與價格，地理位置偏僻，食物又是觀光區的價位，無法吸引觀光客。

臉書專頁「安和國際觀光夜市」20日發文證實關閉消息，並表示「安和夜市只做到2/21，沒逛過的也好，逛過的也罷，謝謝支持我們的大家」。

有網友在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」發文表示「再見了，國際觀光夜市！」在地人對於夜市撐不到3年，也沒有等到北捷環狀線南環段完工，就宣布收攤相當驚訝，也有攤商透露，收攤原因是為了蓋大樓。

其他網友則認為，安和夜市兩大敗筆就是交通與價格，由於該處地理位置偏僻，停車也不方便，無法吸引觀光客朝聖，而食物又是觀光區的價格，對在地人而言不夠親民，難以聚集人潮。

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