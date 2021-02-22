點「陽春麵不要麵」遭店家狂罵 他被嗆奧客再PO文：惜食錯了？

外出吃飯遇到態度不佳的商家，難免影響心情。有網友日前到石牌商圈用餐，向店家詢問是否能點清湯，也就是「陽春麵不要麵」，或是點麵加湯、點餛飩湯加湯等，卻被店家咆哮「沒有賣！」他雖傻眼但也默默點了餛飩湯與牛肉麵，想不到吃了以後相當難吃，讓他立刻丟下餐具怒轟「歹吃嘎咩系（難吃的要死）！老闆臭跩什麼？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，近日到石牌商圈找尋傳說中很好吃的餛飩抄手攤販，想不到老闆娘態度極差，他先詢問能否只點清湯，也就是陽春麵不要麵，老闆娘回應「沒有賣」，他再問「點麵或餛飩湯，湯不夠能不能加湯？」卻換來老闆娘一陣咆哮。

該網友說，老闆娘在他問完後，竟大吼「沒有賣！沒有賣！只有牌子上的，你唸出來是什麼就是什麼，我端給你就是什麼，其他的通通沒有賣！要加芹菜、加湯、加油蔥、鹹一點、淡一點通通沒有賣！」甚至想用自備碗也不行。

接著該網友點了一碗餛飩湯與牛肉麵，想不到餐點非常難吃，他說，「來的餛飩湯上只漂浮了幾小丁丁的芹菜，連青菜跟油蔥都沒有，湯沒鹹淡到根本是熱開水加鹽，餛飩也沒味道，牛肉麵也慘，紅燒不像紅燒，清燉不像清燉，真的歹吃嘎咩系！（難吃的要死）」

該網友傻眼表示，「剛剛還被咆哮，當下馬上丟下餐具，老闆！買單！有的店家跩是真的有本事，這家是在臭跩三個小朋友的？口味因人而異，你也可以只做你想做的服務，但我不需要花錢還要承受你不合理的情緒，有話不能好好說嗎？」

然而其他網友卻無法認同，留言「還真奧客」、「先想想店家生意很好怎麼可能因為你一個人而客製化...將心比心人家都在忙了..難道你不能自己分嗎？」、「想喝清湯，20元的蛋花湯不夠便宜不夠清嗎？你為什麽去吃個路邊攤都要刁」、「完全理解為什麼店家會發火」。

該網友今日再度發文補充，他因身體因素無法進食固體食物，不願意點餐後只喝湯，其他食物被倒掉，才會詢問店家是否可以點清湯，因店家不懂清湯意思，才會解釋是「陽春麵不要麵」。

該網友說，「惜食惜物哪裡錯了？所以先詢問店家卻被咆哮，捫心自問，難道大家從不曾對店家提出自己的需求嗎？我並沒有說店家一定要照做，這不就是在溝通嗎？」對於網友指責他是奧客，他回嗆「為何要遭受酸民、假正義魔人這樣嚴厲刻薄的對待？」