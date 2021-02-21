搭高鐵遭列車長大吼！她嚇哭曝經過 網一面倒轟：自己的問題

因應國內新冠肺炎疫情，自2月1日起，民眾搭乘高鐵、台鐵等大眾運輸工具皆禁止飲食。就有一名女網友PO文表示，自己日前搭高鐵時，因為太餓就拿吐司出來吃，未料竟遭到列車長大吼，讓她嚇到直呼「差點哭出來」，引發網友熱議。

該名女網友在《Dcard》發文表示，自己一個月至少搭兩次高鐵，「但我不知道為什麼我的記憶一直停留在，高鐵只要保持社交距離跟旁邊的人都有戴口罩就可以飲食」。

原PO提到，當時旁邊兩個位置都沒有人，加上自己真的很餓，所以就拿出吐司出來吃，「接著列車長經過，她就突然看起來很生氣的對我大吼，我當下真的是嚇到了，她的語氣很不開心而且非常大聲，我知道她這樣做是要警惕大家不可以這樣，但她真的太生氣了吧，我嚇到差點哭出來」。

原PO接著說，這件事自己有錯在先，但她真的不知道，「抱歉了大家，我不是故意的，但長那麼大，我真的沒被陌生人這麼兇對待過」，最後她也不忘提醒「目前高鐵車廂上不得飲食，也要全程配戴口罩！」

文章曝光後，網友紛紛留言「我只想說，列車上禁止飲食的禁令已經實施很久了，妳還不知道那真的就是妳的問題」、「妳自己都知道有錯了，就不用怪別人用什麼態度對待妳」、「妳就錯了啊，列車長又沒有錯」、「所以妳想表達什麼？就是自己的問題，不遵守規定還要討拍？」、「就算新聞不看，高鐵站內都有廣播啊」。

不過也有網友認為，「做錯也不用吼人吧？也不是屢勸不聽，不能好好說話嗎」、「沒事的，下次記得就好，列車長也是可以稍微提醒一下，不需要用吼的吧...總之雙方都有問題，別太難過」。