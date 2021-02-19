車子原本加95「改加98」會怎樣？ 網秒搖頭揭後果

家裡的汽機車通常都是選擇固定油種加油，但就有網友好奇詢問，平常都是加95的油，「突然改加98會怎麼樣嗎？」貼文曝光後引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板發問「平常汽機車加95突然改加98會怎麼樣？」他表示正常人都是機車加92、汽車加95，但他實在懶得分，就都兩種交通工具都加95，只要簡單區分「機車加100、汽車加300」，但他也不禁納悶，「若油價便宜時，98加滿會有什麼影響？請汽機車達人進來解答，謝謝！」

原PO的疑問引起許多網友回應，許多人就留言表示，「再加92平衡即可」、「終於實現汽油自由」、「我98和92混著加，效果跟95差不多」、「套92去稀釋啊」。不過，也有其他網友認真回應，「付的錢變多啊」、「幹嘛沒事付那麼多，盤子逆」、「提早換機車而已，還好啦」、「會先報廢吧」、「你以為會起飛嗎？」

另根據中油《汽油小嘗試》解答，原來汽車92、95和98是依汽車辛烷值不同而有所區別，因此無鉛汽油名稱就是直接以辛烷值命名。一般來說，汽車駕駛人最好依車廠推薦採用適當辛烷值汽油，行駛里程較高的汽油車有可能因引擎積碳關係，造成引擎壓縮比增加，對辛烷值需求亦會提高，若車主仍有感爆震現象時，可改用較高辛烷值的汽油。

不過，若引擎壓縮比高者應採用高辛烷值汽油，若壓縮比高卻使用過低辛烷值汽油，會引起不正常燃燒，造成爆震、耗油及行駛無力等現象；反過來說，低壓縮比引擎使用過高辛烷值汽油，引擎馬力並不會提升，反而造成金錢浪費。