快訊

限制內衣顏色！雲林淵明國中傳超嚴服儀規定 教部明派員督導

BNT疫苗採購 陳時中：代理問題原廠面對、盼正視台灣為國家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車子原本加95「改加98」會怎樣？ 網秒搖頭揭後果

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇車子原本加95，後來「改加98」會怎樣嗎？貼文曝光後引起網友熱議。圖片來源／ingimage
一名網友好奇車子原本加95，後來「改加98」會怎樣嗎？貼文曝光後引起網友熱議。圖片來源／ingimage

家裡的汽機車通常都是選擇固定油種加油，但就有網友好奇詢問，平常都是加95的油，「突然改加98會怎麼樣嗎？」貼文曝光後引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板發問「平常汽機車加95突然改加98會怎麼樣？」他表示正常人都是機車加92、汽車加95，但他實在懶得分，就都兩種交通工具都加95，只要簡單區分「機車加100、汽車加300」，但他也不禁納悶，「若油價便宜時，98加滿會有什麼影響？請汽機車達人進來解答，謝謝！」

原PO的疑問引起許多網友回應，許多人就留言表示，「再加92平衡即可」、「終於實現汽油自由」、「我98和92混著加，效果跟95差不多」、「套92去稀釋啊」。不過，也有其他網友認真回應，「付的錢變多啊」、「幹嘛沒事付那麼多，盤子逆」、「提早換機車而已，還好啦」、「會先報廢吧」、「你以為會起飛嗎？」

另根據中油《汽油小嘗試》解答，原來汽車92、95和98是依汽車辛烷值不同而有所區別，因此無鉛汽油名稱就是直接以辛烷值命名。一般來說，汽車駕駛人最好依車廠推薦採用適當辛烷值汽油，行駛里程較高的汽油車有可能因引擎積碳關係，造成引擎壓縮比增加，對辛烷值需求亦會提高，若車主仍有感爆震現象時，可改用較高辛烷值的汽油。

不過，若引擎壓縮比高者應採用高辛烷值汽油，若壓縮比高卻使用過低辛烷值汽油，會引起不正常燃燒，造成爆震、耗油及行駛無力等現象；反過來說，低壓縮比引擎使用過高辛烷值汽油，引擎馬力並不會提升，反而造成金錢浪費。

PTT 中油 油價

延伸閱讀

她驚見加油卡餘額高達千萬元 內行網友解答：早就見怪不怪

好市多加油賣成本價？ 網揭業者算盤「打中台灣人致命點」

VOLVO柴油車誤加95拖回原廠 加油員全賠1月薪水+年終

汽油精「中英文標示不同調」 他加完哀號求救釣出前輩曝下場

相關新聞

阿嬤用成績決定紅包金額 他傷歎「雖不如台大妹妹，但至少交大畢業阿」

做長輩的很少能對每位晚輩都一視同仁，總會因各種原因，忍不住偏愛其中一個，因此其餘的孩子多少會感到不平衡。有網友日前就在網路上發文抱怨自己從小就受到不公平的待遇，每年所得到的紅包金額較少，只因成績不如妹妹，讓他覺得非常不公平，忍不住發文詢問網友們家中的情況是否合理？此文一出，吸引許多網友前來討論，留言蓋起高樓。

車子原本加95「改加98」會怎樣？ 網秒搖頭揭後果

家裡的汽機車通常都是選擇固定油種加油，但就有網友好奇詢問，平常都是加95的油，「突然改加98會怎麼樣嗎？」貼文曝光後引起網友熱議。

女童跳溜滑梯重壓3歲女娃 氣憤控對方媽媽「又沒怎樣」態度

許多爸媽會帶小孩到公園玩耍、發洩精力，但不難見到有些爸媽只顧著自己滑手機，不只放任小孩自己玩，更不顧小孩安全。日前，就有一位媽媽在網上PO出影片，表示3歲女兒在公園玩溜滑梯，當時卻有一名國小女童在溜滑梯下方處跳起重壓3歲女童，女童不只沒道歉就離開，原PO事後找到對方父母，對方的媽媽更是一副無所謂的樣子，讓她相當氣憤。

媽廁所門口放「歡迎光臨」地墊 女好悶 釣出網友更絕招照片

新年新氣象！很多人家會貼春聯或布置開運小物，祈求新的一年有好運到。過年期間印有吉祥話的擺飾也跟著熱賣，有位媽媽也買了新地墊，開開心心布置家居，地墊上鮮紅喜氣的四個大字卻讓女兒悶了。她在臉書社團爆怨2公社發文，「過年前，娘把『招財進寶』放廁所被我唸，過年後，她換放了『歡迎光臨』...」。

冰箱剩餘年糕大變身 不只裹蛋液炸...網分享食譜「敲碗想吃」

今(19)日已經是大年初八，相信有些家庭冰箱還有年菜沒吃完，該拿出來變化一下了。年糕是很多家庭過年必備的年節食品，取其「步步高升」的寓意，吃甜甜討個好兆頭。有位網友在臉書社團爆廢1公社蓋了一個年糕樓，「你們家都怎麼吃年糕呢？」

男友登門拜年！她列出4.4萬「一家6口紅包價碼」 網愣：鴻門宴？

情侶相處到穩定階段通常都會到對方父母家中作客，過年期間更會帶禮拜訪，然而日前有一名男網友發文表示，除了自己準備的洋酒高級禮盒，女友還要求他「準備6包紅包給家中每一位親戚」，更獅子大開口「指定金額」要他包出4萬多元的紅包，這讓原PO相當傻眼，坦言感覺非常不舒服。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。