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辦婚禮怕虧錢 閨密出建議反讓新娘絕交還「傳帳戶收禮金」

聯合新聞網 / 綜合報導
結婚示意圖。 圖／ingimage
結婚示意圖。 圖／ingimage

新冠肺炎疫情緊張，日前爆發「部桃群聚」事件，導致外界對桃園防疫狀況感到擔憂。而近日有名桃園中壢的準新娘因為疫情關係，正在考慮是否取消在當地的婚宴，她也詢問好閨密的建議。沒想到就因為對方建議她換地點，讓這名準新娘認為閨密「不相挺」，翻臉直呼「友情到此為止」，還貼出匯款帳戶，請對方傳禮金過來，讓閨密傻眼至極。

這名閨密在臉書社團《爆怨2公社》貼出與準新娘的對話內容，可以看到對方一開始私訊她問道，婚禮在3月，怕原訂的中壢會害大家不敢來，因此在思考要不要換成台北的景美或新北的大坪林。而原PO也回應她，「可以換地點，不然怕大家不敢去桃園」。

對此，準新娘表示，其實身邊很多朋友都覺得還好，還是能去，加上婚宴地點訂金已付不能退，如果要換地點可能要賠好幾萬，所以「雖然有考慮換地點，但可行度太低」。原PO也回覆她，「時間快到再問大家好了，搞不好到時疫情平息」。

沒想到這也點燃準新娘的怒火，直呼「以為不管怎樣，妳都會來我婚禮」、「我覺得妳聽到的第一句話是說我要改地點，也說怕大家不敢去，可是其實應該是妳自己也會怕」，她更表示自己之前義無反顧參加原PO婚禮，但對方似乎不會「換位思考」。對此，原PO也澄清，自己本來就打算參加，只是站在客觀的立場提出建議，希望對方可以在更全面的考慮下做決定。

後來準新娘隔了4天才回說，最後決定一樣辦在桃園，如果對方要來參加可以發喜帖，「如果不想來，可以直接跟我說」。對此，原PO也再次解釋自己的想法，並說沒想到對方反彈這麼大，不但隔幾天才回訊息，還要數落自己。原PO也說，「因為我把妳當朋友，所以不計較，喜帖一樣寄給我吧」，並指當天如果老公沒休假，自己可能就不能去了，但禮金會再匯給她，記得再給帳號。

此話一出也讓準新娘氣炸，認為為何早就給原PO婚禮日期了，她還有可能因為老公的緣故無法到場，加上前面雙方已有疙瘩，因此果斷決定乾脆不寄喜帖給原PO，並傳了銀行帳戶給對方收禮金，「到此為止的友情，帳號在上面！再麻煩了」，而原PO則回應一個「OK手勢」的符號。

貼文一出，底下網友紛紛表示，「友情到此為止，可是禮金妳還是要寄」、「要絕交可以，先把禮金給我」、「這種當朋友好累喔」；不過也有人說，「雙方都有問題」、「結婚其實只是希望人生曾經重要的人能一起分享喜悅，紅包不是重點」、「每個人想法都不一樣，如果真的很好靜下心後彼此聊聊，會發現有時候就是一個情緒轉換不過來」。

原PO公開對話記錄。 圖擷自《爆怨2公社》
原PO公開對話記錄。 圖擷自《爆怨2公社》

準新娘認為原PO都不會「換位思考」。 圖擷自《爆怨2公社》
準新娘認為原PO都不會「換位思考」。 圖擷自《爆怨2公社》

雙方氣氛逐漸尷尬。 圖擷自《爆怨2公社》
雙方氣氛逐漸尷尬。 圖擷自《爆怨2公社》

準新娘怒嗆「喜帖不寄了」。 圖擷自《爆怨2公社》
準新娘怒嗆「喜帖不寄了」。 圖擷自《爆怨2公社》

準新娘更直接貼出帳戶準備收禮金。 圖擷自《爆怨2公社》
準新娘更直接貼出帳戶準備收禮金。 圖擷自《爆怨2公社》

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