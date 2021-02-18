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看監視器見「長髮女鬼」緊盯！媽嚇到不敢回家 真相網笑瘋
大過年遇到不速之客？有一名網友表示在初五的時候，回放了自家大門的監視器，發現門口站著一名「笑的很詭異的長髮女子」，媽媽嚇到不敢自己先回家，結果真相曝光也讓大家笑翻。
網友在臉書「爆廢公社公開版」分享了一段朋友的靈異故事，發生在大年初五晚上，朋友媽媽出門在外，回家時先打開了家中門口的監視器查看，發現門口站著一名長髮女子，五官清晰露出詭異笑容，樣子相當嚇人，讓媽媽超崩潰，不敢自己先回家。
結果原本以為是「長髮女鬼」的真相事後也揭曉，其實不是靈異事件，這只是旁邊白色轎車輪胎的反射倒影，讓他們一家子笑翻，也鬆了一口氣「真的有像....」、「真的會嚇到」、「超可怕」、「嚇瘋」。
也有人認為「看起來不像後輪呢」、「這怎麼看都不像輪胎」、「我仔細看還是不像後輪胎啊！」、「為什麼要裝監視器監視自己，然後再來怕的要命？」、「好想看輪胎本人」。
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