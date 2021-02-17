嗆含「萊克多巴胺」 父子竟拿好市多吃剩部隊鍋要求退貨

美式賣場好市多的退貨機制相當寬鬆，然而開放顧客無條件退貨，卻也養成不少奧客行為。日前就有人親眼目睹一對父子帶著一盒吃剩的部隊鍋要求退貨，還因一句話退貨成功，讓他在一旁看了直呼「心情好不舒服」。

一名男網友於臉書「爆廢公社二館」發文透露，昨（16）日逛好市多時，看到一個爸爸帶著國小約五、六年級的兒子，手拿一盒吃到只剩一片肉和兩口泡麵的部隊鍋前往櫃檯要求退貨。當下客服人員表示要問一下主管，殊不知此時兒子「振振有詞」說道，部隊鍋裡面的豬肉片含有萊克多巴胺，還告訴客服已經「打電話問過了」，而爸爸則站在一旁不發一語，讓全程目睹事發經過的原PO壞了逛賣場的心情。

事件曝光後，不少網友留言表示「上樑不正下樑歪」、「這樣的身教很糟糕」、「人不要臉天下無敵」、「介意萊克多巴胺，還能吃到只剩一點點也真是辛苦他們了」、「所以才説要標示啊！有標示還買就是顧客的問題」、「退錢給他，順便會員卡費也退給他， 根本不需要這種客人」。

對此，ETtoday新聞雲採訪到好市多行銷副總經理王友玫，得到的回應是好市多基本上會相信前往退貨的消費者，認為顧客一定有其「退貨的合理性，背後可能也有故事」。因此不會去評斷顧客退貨行為的對錯，只要有商品讓會員不滿意，都可在有效期限內退貨，因此才會同意那對父子的退貨要求。

同時，律師林智群也於臉書粉專針對這起事件發表看法，直言這並非舒不舒服的問題，也不是濫用權利的問題，而是「自己小孩人格值多少錢」的問題。他認為，那名父親為了一點點錢的商品，竟可以不惜讓下一代學習到貪小便宜、硬拗等錯誤價值觀。文末不忘補充「人格才是珍貴資產」、「為了幾百塊的東西就拋棄也太廉價」。