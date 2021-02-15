快訊

撞死流浪狗還嗆聲挨轟 事主靈前下跪上香：我就是畜生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽車爆衝伯朗大道田中被網友群嘲 車主親友訴鼻酸原因

聯合新聞網 / 綜合報導
台東縣彭姓婦人返家途中突然腦瘤破裂，連人帶車衝到田裡面，彭婦昏迷中，親友祈求平安。圖／取自臉書社團「爆怨公社」。
台東縣彭姓婦人返家途中突然腦瘤破裂，連人帶車衝到田裡面，彭婦昏迷中，親友祈求平安。圖／取自臉書社團「爆怨公社」。

昨天是大年初三，加上天氣好，許多人到近郊走春。有網友在台東知名的景點伯朗大道上，看到一台紅色轎車衝入田中，將照片PO網，引起網友嘲諷。駕駛的親友解釋是突然病發才出事，掉落並非自願。

網友在爆廢公社PO文，他和家人到台東伯朗大道騎自行車，看到一台紅色私家轎車掉入田中，笑稱是「新的景點」。不少網友也跟著嘲諷：「田竺鼠車車」、「好特別的裝置藝術」、「新春就是要犁田」，還有人將事故照製成梗圖轉發。

一名自稱是車主女兒的朋友在臉書留言解釋，駕駛開車回池上，過程中腦腫瘤破裂昏迷，才會爆衝到田中，現在還在加護病房昏迷中，希望大家幫忙祈求平安。

對此原PO更新貼文澄清，沒有意思冒犯車主，只是想呼籲伯朗大道是管制區域，禁止汽機車進入，而且當時在現場附近待了一個多小時沒有看到救護車，他也提醒大過年出門要注意安全；許多網友也紛紛幫車主加油打氣，希望早日康復。

警方調查，伯朗大道附近的農民、住戶是有通行證可開車經過該路段，事故發生在今天下午2點多，彭女（40多歲）開車返家途中，突然腦瘤破裂，連人帶車衝進田裡面，車上僅彭女1人，事故未造成其他人受傷，彭女現仍在加護病房救治中。

伯朗大道

延伸閱讀

結婚喜氣分享家扶兒 田中32名兒少今獲10萬元捐款

MLB／田中離開大聯盟真相 美媒爆料：多隊要他轉終結者

MLB／在洋基7年有好人緣 眾隊友為田中獻誠摯祝福

MLB／田中為何重返日職？日媒引述美球探：受盡洋基迷折磨

相關新聞

汽車爆衝伯朗大道田中被網友群嘲 車主親友訴鼻酸原因

昨天是大年初三，加上天氣好，許多人到近郊走春。有網友在台東知名的景點伯朗大道上，看到一台紅色轎車衝入田中，將照片PO網，引起網友嘲諷。駕駛的親友解釋是突然病發才出事，掉落並非自願。

有玄機？團圓桌下放火爐、鈔票 網友驚揭「阿公的秘密」

過年時親朋好友都會聚在一起吃年夜飯，期望新的一年能夠吉祥順利。近日，一名網友貼出自家的圍爐照，只見團圓桌下藏有玄機，不僅放了熊熊燃燒的火爐來燒水...

汽油精「中英文標示不同調」 他加完哀號求救釣出前輩曝下場

汽、機車做為現代人主要代步工具，自然必須好好維護，除了定期保養維修外，多數車主平時加油時還會加入汽油精來清除油箱水氣、引擎積碳等問題。

大碗又滿意？60元點心組遭店家「放大招」 他打開一看嚇傻

俗話說「吃甜甜過好年」，春節期間許多民眾都會在家裡準備許多糖果餅乾，不僅可以與來家作客的親朋好友分享，也象徵著未來一年能豐收的好預兆...

錢的味道？他問烏魚子好吃在哪 網回這樣搭配才對味

為了迎接許久不見的親人，每逢過年家家戶戶總會準備豐盛料理，其中烏魚子可說是道讓人又愛又恨的美食。一名網友在PTT詢問，他不解烏魚子到底有哪一點吸引人，讓許多人甘願...

粗心兒誤把1000元丟洗衣機！秒變2000元 網：有「錢」途

正逢農曆春節，許多人會在充滿喜氣的日子裡穿戴「紅色」的服飾或配件，象徵吉祥、好運，但連鈔票都染成紅色可就太過火了，一名媽媽相當崩潰，兒子竟粗心把1000元染成紅色，令她無奈表示，「洗錢不是這樣洗的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。