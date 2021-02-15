汽車爆衝伯朗大道田中被網友群嘲 車主親友訴鼻酸原因

昨天是大年初三，加上天氣好，許多人到近郊走春。有網友在台東知名的景點伯朗大道上，看到一台紅色轎車衝入田中，將照片PO網，引起網友嘲諷。駕駛的親友解釋是突然病發才出事，掉落並非自願。

網友在爆廢公社PO文，他和家人到台東伯朗大道騎自行車，看到一台紅色私家轎車掉入田中，笑稱是「新的景點」。不少網友也跟著嘲諷：「田竺鼠車車」、「好特別的裝置藝術」、「新春就是要犁田」，還有人將事故照製成梗圖轉發。

一名自稱是車主女兒的朋友在臉書留言解釋，駕駛開車回池上，過程中腦腫瘤破裂昏迷，才會爆衝到田中，現在還在加護病房昏迷中，希望大家幫忙祈求平安。

對此原PO更新貼文澄清，沒有意思冒犯車主，只是想呼籲伯朗大道是管制區域，禁止汽機車進入，而且當時在現場附近待了一個多小時沒有看到救護車，他也提醒大過年出門要注意安全；許多網友也紛紛幫車主加油打氣，希望早日康復。

警方調查，伯朗大道附近的農民、住戶是有通行證可開車經過該路段，事故發生在今天下午2點多，彭女（40多歲）開車返家途中，突然腦瘤破裂，連人帶車衝進田裡面，車上僅彭女1人，事故未造成其他人受傷，彭女現仍在加護病房救治中。