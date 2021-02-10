網購新鞋竟來同隻腳 二度開箱她卻再次崩潰令全網笑翻

新年即將到來，許多人會添購新的衣物、鞋襪，也象徵著辭舊迎新，開始新的一年。但有女網友分享，網購買了新鞋準備過年，送來時卻發現來的是「同隻腳」，然而換貨後她再次開箱，卻不禁崩潰直呼：太傻眼！

一名女網友於《爆怨公社》上發文表示，她日前於知名網站上訂購了一雙鞋，準備在新年時可以穿上，但寄來時卻發現收到的兩隻鞋都是同腳，而後好不容易與廠商協調換貨送來鞋子，正當原PO慶幸能趕上年前穿新鞋時，打開包裹後，映入眼簾的景象卻讓她崩潰直呼：「早知道就先開箱再讓貨運離開！」

原來，原PO第一次收貨時便收到「兩隻左腳」，第二次換貨後卻收到「兩隻右腳」，讓她無奈又傻眼。

原PO聯絡廠商協調換貨後，二度開箱卻仍收到「同腳鞋」。圖擷自 爆怨公社

文章發布後，留言區蓋起高樓，有網友詼諧表示，「趕快去買彩卷，妳會連續中頭彩」、「親，妳的腳長反了」、「另一個買家會收到另外兩隻腳的」、「妳的腳掰過來即可」、「這次不用退了，賣家會送妳另外兩隻，買一送一算補償」、「怎麼那麼好笑」、「妳是不是綁完鞋帶才發現！」、「看到笑出來，是妳的腳長反了喔！」。

但也有網友分享慘痛經驗，「我一口氣給兒子買了五件，而這是我收到的…唉」、「日前我也收到寄來的『同款左腳』，真傷腦筋」。