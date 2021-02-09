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媽病逝1年！爸想娶「小姨子當老婆」 兒怒斥離譜沒倫理道德

香港01 / 安祖娜
爸想娶小姨子當老婆，遭到兒子強力反對。示意圖／ingimage
爸想娶小姨子當老婆，遭到兒子強力反對。示意圖／ingimage

單親父母要承受巨大壓力及重擔，即使找到第二春也未必人人有幸福結局。近日有網友透露，媽媽因病離世僅1年，爸爸竟然提出打算與阿姨（媽媽的妹妹）結婚，讓他難以接受斥責爸爸不顧倫理道德，令原本的親戚關係變得混亂，又質疑阿姨答應結婚只為得到媽媽的遺產

原PO在臉書社團「靠北星座」訴苦，媽媽因病離世僅1年，但爸爸突然向他們3兄妹提出，正在跟媽媽的親妹妹交往，並且有結婚的打算，對於爸爸拋出的震撼彈，他毫不留情說「天啊！怎麼這麼離譜，這兩個人到底有什麼問題？」

原PO提到，阿姨與前夫離婚後獨自撫養2名子女，一旦對方與爸爸結婚，親戚關係將會大亂，「所以現在是，阿姨變小媽？我表弟、表妹本來叫我爸姨丈，現在變爸？」。接著表示單是想像也未能相信爸爸會與阿姨結婚，認為事件猶如電視劇情節，「太誇張了吧，這麼8點檔的劇情，竟然發生在我家」。

對於爸爸及阿姨的關係，原PO坦言不單純，並質疑阿姨為了得到媽媽的遺產，連倫理道德也能無視，「她根本就是知道我媽遺產很多，而且我爸疼老婆，所以嫉妒吧！正常人的妹妹，怎麼會嫁給自己的姐夫？這根本沒倫理道德啊，只是想享受成果跟分財產嗎？」

貼文引來網友熱議，有人認為原PO未有慮爸爸感受，指出或許他真的與阿姨早生情愫，「真的蠻8點檔的，但是你再觀察看看，說不定媽媽的妹妹真的愛上你爸爸」、「如果兩個都彼此喜歡也是單身，2個人能互相照顧對方，我不覺得這有什麼不好！只是卡在這個當初的關係，畢竟你們都長大了，大人的世界也是需要愛情的」。

也有人覺得，原PO只關心媽媽的遺產會否被阿姨取得，「肥水不流別人田，你是在意財產被分走嗎？」、「要是擔心你媽的遺產被別人分，讓你爸先把財產過給你們再去結婚，如果你阿姨還是願意，你就要真心恭喜他們兩個是真愛」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

結婚 遺產 倫理

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